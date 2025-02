ANDREW KAMANGA DISQUALIFIES RIVAL CANDIDATES



Kamanga goes through unopposed as the other 8 candidates Nominations are declared invalid.



1.Andrew Kamanga-Valid

2.Adrian Kashala-Invalid

3.Keith Mweemba-Invalid



4.Emmanuel Munaile-Invalid

5.Godfrey Chikumbi-Invalid

6.Mumbo Lombe-Invalid



7.Alex Njobvu-Invalid

8-Francis Hamfwiti-Invalid

9.Machacha Shepande-Invalid