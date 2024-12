FULL LIST OF AFRICAN FEMALE CAPTAINS IN THE FIFA WOMEN’S PLAYER OF THE YEAR VOTING 🏆



This is how the National Team Captains Voted



1. Algeria

✍️ Lindsay Lohan



2. Angola

✍️ Barbra Banda





3. Benin

✍️ Aitana Bonmati



4. Botswana

✍️ Khadija Shaw





5. Burkina Faso

✍️ Barbra Banda



6. Burundi

✍️ Barbra Banda



7. Cape Verde

✍️ Aitana Bonmati



8. Cameroon

✍️ Aitana Bonmati





9. Chad

✍️ Barbra Banda



10. Comoros

✍️ Lindsay Lohan



11. Congo Brazzaville

✍️ Barbra Banda



12. Congo DR

✍️ Barbra Banda





13. Cote D’Ivoire

✍️ Barbra Banda



14. Djibouti

✍️ Barbra Banda



15. Egypt

✍️ Lucy Bronze



16. Equatorial Guinea

✍️ Barbra Banda





17. Eswatini

✍️ Barbra Banda



18. Ethiopia

✍️ Naomi Girma



19. Gabon

✍️ Aitana Bonmati



20. Gambia

✍️ Barbra Banda





21. Ghana

✍️ Caroline Graham Hansen



22. Guinea

✍️ Caroline Graham Hansen



23. Kenya

✍️ Barbra Banda



24. Lesotho

✍️ Barbra Banda





25. Madagascar

✍️ Aitana Bonmati



26. Mali

✍️ Lucy Bronze



27. Mauritania

✍️ Aitana Bonmati



28. Mauritius

✍️ Barbra Banda





29. Morocco

✍️ Ona Battle



30. Mozambique

✍️ Mariona C



31. Namibia

✍️ Aitana Bonmati





32. Niger

✍️ Aitana Bonmati



33. Nigeria

✍️ Barbra Banda



34. Rwanda

✍️ Aitana Bonmati



35. Senegal

✍️ Aitana Bonmati





36. Sierra Leone

✍️ Barbra Banda



37. South Africa

✍️ Barbra Banda



38. South Sudan

✍️ Aitana Bonmati





39. Togo

✍️ Tabitha Chawinga



40. Tunisia

✍️ Barbra Banda



41. Uganda

✍️ Barbra Banda





42. Zambia

✍️ Tabitha Chawinga



43. Zimbabwe

✍️ Aitana Bonmati



NOTE: Only two Africans were on the Nominations, Barbra Banda and Tabitha Chawinga.



