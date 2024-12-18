LIST OF THE FIFTY-THREE (53) COUNTRIES WHOSE NATIONALS WILL NO LONGER REQUIRE VISAS TO ENTER ZAMBIA
1. ALBANIA
2. AMERICAN SAMOA
3. ANDORRA
4. ARGENTINA
5. ARUBA
6. BHUTAN
7. BOSNIA AND HERZEGOVINA
8. BOUVET ISLAND
9. BRUNEI DARUSSALAM
10. CAPE VERDE
11. CHRISTMAS ISLAND
12. COCOS (KEELING) ISLANDS
13. COMOROS
14. COOK ISLANDS
15. COSTA RICA
16. DOMINICAN REPUBLIC
17. FAROE ISLANDS
18. FRENCH POLYNESIA
19. FRENCH SOUTHERN TERRITORIES
20. GREENLAND
21. GUAM
22. GUATEMALA
23. GUYANA
24. HONDURUS
25. ISRAEL
26. ICELAND
27. LAOS
28. LIBERIA
29. LIECHTENSTEIN
30. MACEDONIA
31. MADAGASCAR
32. MICRONESIA
33. MOLDOVA
34. MONACO
35. MOROCCO
36. NETHERLANDS ANTILLES
37. NEW CALEDONIA
38. NORTHERN MARIANA ISLANDS
39. PALAU
40. PANAMA
41. PAPUA NEW GUINEA
42. SAN MARINO
43. SANDWICH ISLANDS
44. SAO TOME AND PRINCIPE
45. SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS
46. SURINAME
47. SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS
48. SWITZERLAND
49. TURKEY
50. UKRAIN
51. VATICAN CITY STATE
52. VIRGIN ISLANDS
53. WALLIS AND FUTUNA ISLANDS
This list would have made alot of sense if it had our neighboring sadc countries on it. Its a shame and a lost cause to our regional development.