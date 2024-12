LIST OF THE FIFTY-THREE (53) COUNTRIES WHOSE NATIONALS WILL NO LONGER REQUIRE VISAS TO ENTER ZAMBIA





1. ALBANIA

2. AMERICAN SAMOA

3. ANDORRA

4. ARGENTINA

5. ARUBA



6. BHUTAN

7. BOSNIA AND HERZEGOVINA

8. BOUVET ISLAND

9. BRUNEI DARUSSALAM

10. CAPE VERDE

11. CHRISTMAS ISLAND

12. COCOS (KEELING) ISLANDS

13. COMOROS



14. COOK ISLANDS

15. COSTA RICA

16. DOMINICAN REPUBLIC

17. FAROE ISLANDS

18. FRENCH POLYNESIA

19. FRENCH SOUTHERN TERRITORIES

20. GREENLAND

21. GUAM

22. GUATEMALA

23. GUYANA



24. HONDURUS

25. ISRAEL

26. ICELAND

27. LAOS

28. LIBERIA

29. LIECHTENSTEIN

30. MACEDONIA



31. MADAGASCAR

32. MICRONESIA

33. MOLDOVA

34. MONACO

35. MOROCCO

36. NETHERLANDS ANTILLES

37. NEW CALEDONIA

38. NORTHERN MARIANA ISLANDS

39. PALAU

40. PANAMA

41. PAPUA NEW GUINEA

42. SAN MARINO



43. SANDWICH ISLANDS

44. SAO TOME AND PRINCIPE

45. SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS

46. SURINAME

47. SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS

48. SWITZERLAND

49. TURKEY

50. UKRAIN



51. VATICAN CITY STATE

52. VIRGIN ISLANDS

53. WALLIS AND FUTUNA ISLANDS