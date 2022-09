NAWAKWI THREATENS TO REPORT HH TO CHIEFTAINESS WAITWIKA FOR THREATENING TO ARREST HER OVER HATEMBO SAGA.

Speaking in Lusaka today this is what she had to say,,”Ekateka HH akulonda kundema nene kulyashi lye Hatembo family. Elo nga wandema akulonda njikale one month mu prison. He literally wants me to be behind bars like Mumbi Phiri.

So nandimpite ku Nakonde nkaye mukumusimichila etata ee Nawaitwika kwelyasi lyakwe HH. Akulonda kundeme. Ati potwamalala Sean Tembo, twandi tutalike Nawakwi tumuleme”.