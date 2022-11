By

BUPALO WARD-CHINGOLA

Total from 10 streams out of 10

PF 1384

UPND 1092

PF wins by 292 votes.

NCHANGA CONSTITUENCY- WARD BYE ELECTION BUPALO WARD.

Triple S

Upnd – 42

PF – 36

SP- 0

BUPALO 3

PF – 246

UPND- 120

SP- 4

BUPALO 4

PF – 230

UPND- 166

SP- 4

KABANJI

UPND- 58

PF- 20

SP- 1

MAPALO 1

PF – 250

UPND – 125

SP- 1

MAPALO 2

PF – 192

UPND -184

SP- 01