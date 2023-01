PHOTOS: Meet Big Brother Titans Housemates

The names of the housemates for the debut edition of reality TV show, Big Brother Titans, have been announced by the show co-hosts, Ebuka Obi-Uchendu and Lawrence Maleka.

There are 20 housemates in all. Meet them:

1. Khosi (South Africa)

2. Yemi (Nigeria)

3. Siya aka Juicy Jay (South Africa)

4. Olivia (Nigeria)

5. Nelisa (South Africa)

6. Blaqboi (Nigeria)

7. Mmeli (South Africa)

8. Nana (Nigeria)

9. Ipeleng (South Africa)

10. Marvin (Nigeria)

11. Thabang (South Africa)

12. Jaypee ( Nigeria)

13. Yaya (South Africa)

14: Ebubu (Nigeria)

15. Lukay (South Africa)

16. Jenni O (Nigeria)

17. Tsatsii (South Africa)

18. Kanaga Jnr (Nigeria)

19. Justin (South Africa)

20. Yvonne (Nigeria)