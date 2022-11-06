PRESIDENT REV.DR.COZMO MUMBA’S 42ND BIRTHDAY ON 11TH NOV, 2022 PROGRAM
10:00HRS – CLEANING AND GABBAGE COLLECTION ALONG COZMO MUMBA STREET, MAKENI.
12:00HRS – RESIDENTS ALONG COZMO MUMBA STREET GATHER AT THE PRESIDENTIAL PALACE FOR LUNCH AND REFLESHMENTS
14:00HRS – ENTERTAINMENT FROM MAKENI BASED ARTISTS ( BA YUFI) AND OTHERS … GENERAL KANENE ETC
16:00HRS – NRP PRESIDENT AND BIRTHDAY MAN REV. DR.COZMO MUMBA TO ADRESS THE RESIDENTS OF MAKENI ESPECIALLY IN COZMO MUMBA STREET
17:00HRS – GUEST OF HONOUR PRESIDENT OF EFF PRESIDENT LAMECK KHAMALO TO GIVE A SHORT SPEECH
18:00 HRS – VOTE OF THANKS BY THE PARTY SECRETARY GENERAL CHIKULAMYUNGA CLIVE PAUL
19:00HRS – CLOSING REMARKS BY THE PARTY VICE PRESIDENT MR. EDWARD MBEWE
19:30HRS – PRAYER BY THE NATIONAL CHAIRMAN MR.CHRIS PHIRl
21:00HRS – NRP PRESIDENT AND THE NRP FIRST LADY TO BE JOINED BY MEMBERS OF THE PARTY CENTRAL COMMITTEE TO BE LED BY WOMENS NATIONAL CHAIRLADY CATHERINE MUTALE CHANDA AND DEPUTY SECRETARY GENERAL ELLEN MANYANDO AT RADSON BLUE HOTEL.
From the party secretariat
Cozmo Mumba Street
Makeni Lusaka.
0762037575/ 0975077930/ 0977896675
Solle William