UNDERSTANDING THE MUKUNI ROYAL DYNASTY

Succession line of Mukuni Chieftain in picture of the last 3 chiefs

(i) Munokalya Mukuni – Mulopwe – nicknamed by Leya “Sichiyumuna” meaning the one who carried the nation.

(ii) Munokalya Mukuni – Mumba we Mpanga – nicknamed Chikunkuti or the bold one.

(iii) Munokalya Mukuni – Mushiba also known as Namuyola – meaning last successor to the throne among the Mulopwe brothers.



(iv) Munokalya Mukuni Siandele.

(v) Munokalya MukuniBambebambe.

(vi) Munokalya Mukuni Chimowa.



(vii) Munokalya Mukuni Sichichele.

(viii) Munokalya Mukuni Nyemba.

(ix) Munokalya Mukuni Nchoba.

(x) Munokalya Mukuni Sinyemba – Father to Kayuni and Sigunde (Mweemba)

(xi) Munokalya Mukuni Siankondo – who conquered Chief Sekute.



(xii) Munokalya Mukuni Mujimaizi – who relocated Chief Sekute from Barotse to Leya country.

(xiii) Munokalya Mukuni Mupotola – 1866 – 1888.

(xiv) Munokalya Mukuni Siloka I – 1888 – 1899.

(xv) Munokalya Mukuni Sianyemba – 1900 – 1918.

(xvi) Munokalya Mukuni Siamachoka I – 1918 – 1943.



(xvii) Munokalya Mukuni Siloka II 1943 – 1971.

(xviii) Munokalya Mukuni Siamachoka II 1972 – 1985.

(xix) Munokalya Mukuni Silika III – 1986 to date (Current Munokalya on throne)