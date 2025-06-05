HH Mourns Edgar Lungu

IT IS WITH DEEP SORROW AND A HEAVY HEART THAT WE HAVE BEEN INFORMED OF THE PASSING ON, OF THE SIXTH PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF ZAMBIA, HIS EXCELLENCY MR. EDGAR CHAGWA LUNGU, BY HIS FAMILY
WE THEREFORE WISH TO OFFICIALLY INFORM THE NATION, AND EXTEND OUR HEARTFELT CONDOLENCES TO HIS WIDOW AND FORMER FIRST LADY, MADAM ESTHER LUNGU, THE ENTIRE LUNGU FAMILY, THE PATRIOTIC FRONT PARTY, AND ALL ITS MEMBERS DURING THIS PROFOUNDLY DIFFICULT TIME.
AS AFRICANS, AND MORE SO AS CHRISTIANS, THIS MOMENT CALLS FOR SOLEMNITY, UNITY, AND AN OUTPOURING OF LOVE AND COMPASSION.
LET US COME TOGETHER AS ONE PEOPLE, ABOVE POLITICAL AFFILIATION OR PERSONAL CONVICTION, TO HONOUR THE LIFE OF A MAN WHO ONCE HELD THE HIGHEST OFFICE IN OUR LAND.
IN THE SPIRIT OF PATRIOTISM AND NATIONAL SOLIDARITY, WE URGE ALL CITIZENS TO OFFER SUPPORT AND RESPECT TO THE BEREAVED FAMILY, AND TO UPHOLD THE VALUES OF PEACE, DIGNITY, AND TOGETHERNESS THAT DEFINE US AS ZAMBIANS.
ORIGINAL SIGNED,
HAKAINDE HICHILEMA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF ZAMBIA