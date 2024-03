NORTHERN RHODESIA NATIONAL FOOTBALL TEAM ( 1959)

Standing from left to right ; Ginger Pensulo ( Roan Mine ) , Laskey Mwandu ( Roan Mine ) , Potasio Makofi ( Bancroft) , Alfred Kaniki ( Rhokana Mine , McLean Kabwe ( Mufulira Mine ) Samuel Zoom Ndhlovu , (Mufulira Mine), Yotham Mabange (Ndola Black Follies) ,and Mr Tom Mtine in suit

Squatting from left to right ; Paul Rice , ( Ndola Black Follies ) ,Gibson Nkumba ( Luanshya All Blacks) , Geoffrey Chongo (Lusaka City) ,Ben Sebele ( Rhokana Mine ) , Joachim Temani ( Mufulira Mine) , Dick Katongo ( Roan Mine )

People in the picture identified by ; Mr Leonard Koloko

Picture credit : Zambian History