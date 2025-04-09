The US tariffs have officially gone into effect

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The US tariffs have officially gone into effect:

🇨🇳 China – 104% 
🇱🇸 Lesotho – 50% 
🇰🇭 Cambodia – 49% 
🇱🇦 Laos – 48% 
🇲🇬 Madagascar – 47% 


🇻🇳 Vietnam – 46% 
🇲🇲 Myanmar – 44% 
🇱🇰 Sri Lanka – 44% 
🇫🇰 Falkland Islands – 41% 
🇸🇾 Syria – 41% 
🇲🇺 Mauritius – 40% 
🇮🇶 Iraq – 39% 
🇬🇾 Guyana – 38% 
🇧🇩 Bangladesh – 37% 
🇧🇼 Botswana – 37% 
🇱🇮 Liechtenstein – 37% 
🇷🇸 Serbia – 37% 
🇹🇭 Thailand – 36% 
🇧🇦 Bosnia and Herzegovina – 35% 
🇲🇰 North Macedonia – 33% 
🇦🇴 Angola – 32% 
🇫🇯 Fiji – 32% 
🇮🇩 Indonesia – 32% 
🇹🇼 Taiwan – 32% 
🇱🇾 Libya – 31% 
🇲🇩 Moldova – 31% 
🇨🇭 Switzerland – 31% 
🇩🇿 Algeria – 30% 
🇳🇷 Nauru – 30% 
🇿🇦 South Africa – 30% 
🇵🇰 Pakistan – 29% 
🇹🇳 Tunisia – 28% 
🇰🇿 Kazakhstan – 27% 
🇮🇳 India – 26% 
🇰🇷 South Korea – 25% 
🇧🇳 Brunei – 24% 
🇯🇵 Japan – 24% 
🇲🇾 Malaysia – 24% 
🇻🇺 Vanuatu – 22% 
🇨🇮 Côte d’Ivoire – 21% 
🇳🇦 Namibia – 21% 
🇪🇺 European Union – 20% 
🇯🇴 Jordan – 20% 
🇳🇮 Nicaragua – 18% 
🇿🇼 Zimbabwe – 18% 
🇮🇱 Israel – 17% 
🇲🇼 Malawi – 17% 
🇵🇭 Philippines – 17% 
🇿🇲 Zambia – 17% 
🇲🇿 Mozambique – 16% 
🇳🇴 Norway – 15% 
🇻🇪 Venezuela – 15% 
🇳🇬 Nigeria – 14% 
🇹🇩 Chad – 13% 
🇬🇶 Equatorial Guinea – 13% 
🇨🇲 Cameroon – 11% 
🇨🇩 Democratic Republic of the Congo – 11% 
🇦🇫 Afghanistan – 10% 
🇦🇱 Albania – 10% 
🇦🇩 Andorra – 10% 
🇦🇮 Anguilla – 10% 
🇦🇬 Antigua and Barbuda – 10% 
🇦🇷 Argentina – 10% 
🇦🇲 Armenia – 10% 
🇦🇼 Aruba – 10% 
🇦🇺 Australia – 10% 
🇦🇿 Azerbaijan – 10% 
🇧🇸 Bahamas – 10% 
🇧🇭 Bahrain – 10% 
🇧🇧 Barbados – 10% 
🇧🇿 Belize – 10% 
🇧🇯 Benin – 10% 
🇧🇲 Bermuda – 10% 
🇧🇹 Bhutan – 10% 
🇧🇴 Bolivia – 10% 
🇧🇷 Brazil – 10% 
🇮🇴 British Indian Ocean Territory – 10% 
🇻🇬 British Virgin Islands – 10% 
🇧🇮 Burundi – 10% 
🇨🇻 Cabo Verde – 10% 
🇰🇾 Cayman Islands – 10% 
🇨🇫 Central African Republic – 10% 
🇨🇱 Chile – 10% 
🇨🇽 Christmas Island – 10% 
🇨🇨 Cocos (Keeling) Islands – 10% 
🇨🇴 Colombia – 10% 
🇰🇲 Comoros – 10% 
🇨🇰 Cook Islands – 10% 
🇨🇷 Costa Rica – 10% 
🇨🇼 Curaçao – 10% 
🇩🇯 Djibouti – 10% 
🇩🇲 Dominica – 10% 
🇩🇴 Dominican Republic – 10% 
🇪🇨 Ecuador – 10% 
🇪🇬 Egypt – 10% 
🇸🇻 El Salvador – 10% 
🇪🇷 Eritrea – 10% 
🇸🇿 Eswatini – 10% 
🇪🇹 Ethiopia – 10% 
🇬🇫 French Guiana – 10% 
🇵🇫 French Polynesia – 10% 
🇬🇦 Gabon – 10% 
🇬🇲 Gambia – 10% 
🇬🇪 Georgia – 10% 
🇬🇭 Ghana – 10% 
🇬🇮 Gibraltar – 10% 
🇬🇩 Grenada – 10% 
🇬🇵 Guadeloupe – 10% 
🇬🇹 Guatemala – 10% 
🇬🇳 Guinea – 10% 
🇬🇼 Guinea-Bissau – 10% 
🇭🇹 Haiti – 10% 
🇭🇲 Heard and McDonald Islands – 10% 
🇭🇳 Honduras – 10% 
🇮🇸 Iceland – 10% 
🇮🇷 Iran – 10% 
🇯🇲 Jamaica – 10% 
🇰🇪 Kenya – 10% 
🇰🇮 Kiribati – 10% 
🇽🇰 Kosovo – 10% 
🇰🇼 Kuwait – 10% 
🇰🇬 Kyrgyzstan – 10% 
🇱🇧 Lebanon – 10% 
🇱🇷 Liberia – 10% 
🇲🇻 Maldives – 10% 
🇲🇱 Mali – 10% 
🇲🇭 Marshall Islands – 10% 
🇲🇶 Martinique – 10% 
🇲🇷 Mauritania – 10% 
🇾🇹 Mayotte – 10% 
🇫🇲 Micronesia – 10% 
🇲🇨 Monaco – 10% 
🇲🇳 Mongolia – 10% 
🇲🇪 Montenegro – 10% 
🇲🇸 Montserrat – 10% 
🇲🇦 Morocco – 10% 
🇳🇵 Nepal – 10% 
🇳🇿 New Zealand – 10% 
🇳🇪 Niger – 10% 
🇳🇫 Norfolk Island – 10% 
🇴🇲 Oman – 10% 
🇵🇦 Panama – 10% 
🇵🇬 Papua New Guinea – 10% 
🇵🇾 Paraguay – 10% 
🇵🇪 Peru – 10% 
🇶🇦 Qatar – 10% 
🇨🇬 Republic of the Congo – 10% 
🇷🇪 Réunion – 10% 
🇷🇼 Rwanda – 10% 
🇸🇭 Saint Helena – 10% 
🇰🇳 Saint Kitts and Nevis – 10% 
🇱🇨 Saint Lucia – 10% 
🇵🇲 Saint Pierre and Miquelon – 10% 
🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines – 10% 
🇼🇸 Samoa – 10% 
🇸🇲 San Marino – 10% 
🇸🇹 São Tomé and Príncipe – 10% 
🇸🇦 Saudi Arabia – 10% 
🇸🇳 Senegal – 10% 
🇸🇱 Sierra Leone – 10% 
🇸🇬 Singapore – 10% 
🇸🇽 Sint Maarten – 10% 
🇸🇧 Solomon Islands – 10% 
🇸🇸 South Sudan – 10% 
🇸🇩 Sudan – 10% 
🇸🇷 Suriname – 10% 
🇸🇯 Svalbard and Jan Mayen – 10% 
🇹🇯 Tajikistan – 10% 
🇹🇿 Tanzania – 10% 
🇹🇱 Timor-Leste – 10% 
🇹🇬 Togo – 10% 
🇹🇰 Tokelau – 10% 
🇹🇴 Tonga – 10% 
🇹🇹 Trinidad and Tobago – 10% 
🇹🇷 Turkey – 10% 
🇹🇲 Turkmenistan – 10% 
🇹🇨 Turks and Caicos Islands – 10% 
🇹🇻 Tuvalu – 10% 
🇺🇬 Uganda – 10% 
🇺🇦 Ukraine – 10% 
🇦🇪 United Arab Emirates – 10% 
🇬🇧 UK – 10%

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