Breaking news
The US tariffs have officially gone into effect:
🇨🇳 China – 104%
🇱🇸 Lesotho – 50%
🇰🇭 Cambodia – 49%
🇱🇦 Laos – 48%
🇲🇬 Madagascar – 47%
🇻🇳 Vietnam – 46%
🇲🇲 Myanmar – 44%
🇱🇰 Sri Lanka – 44%
🇫🇰 Falkland Islands – 41%
🇸🇾 Syria – 41%
🇲🇺 Mauritius – 40%
🇮🇶 Iraq – 39%
🇬🇾 Guyana – 38%
🇧🇩 Bangladesh – 37%
🇧🇼 Botswana – 37%
🇱🇮 Liechtenstein – 37%
🇷🇸 Serbia – 37%
🇹🇭 Thailand – 36%
🇧🇦 Bosnia and Herzegovina – 35%
🇲🇰 North Macedonia – 33%
🇦🇴 Angola – 32%
🇫🇯 Fiji – 32%
🇮🇩 Indonesia – 32%
🇹🇼 Taiwan – 32%
🇱🇾 Libya – 31%
🇲🇩 Moldova – 31%
🇨🇭 Switzerland – 31%
🇩🇿 Algeria – 30%
🇳🇷 Nauru – 30%
🇿🇦 South Africa – 30%
🇵🇰 Pakistan – 29%
🇹🇳 Tunisia – 28%
🇰🇿 Kazakhstan – 27%
🇮🇳 India – 26%
🇰🇷 South Korea – 25%
🇧🇳 Brunei – 24%
🇯🇵 Japan – 24%
🇲🇾 Malaysia – 24%
🇻🇺 Vanuatu – 22%
🇨🇮 Côte d’Ivoire – 21%
🇳🇦 Namibia – 21%
🇪🇺 European Union – 20%
🇯🇴 Jordan – 20%
🇳🇮 Nicaragua – 18%
🇿🇼 Zimbabwe – 18%
🇮🇱 Israel – 17%
🇲🇼 Malawi – 17%
🇵🇭 Philippines – 17%
🇿🇲 Zambia – 17%
🇲🇿 Mozambique – 16%
🇳🇴 Norway – 15%
🇻🇪 Venezuela – 15%
🇳🇬 Nigeria – 14%
🇹🇩 Chad – 13%
🇬🇶 Equatorial Guinea – 13%
🇨🇲 Cameroon – 11%
🇨🇩 Democratic Republic of the Congo – 11%
🇦🇫 Afghanistan – 10%
🇦🇱 Albania – 10%
🇦🇩 Andorra – 10%
🇦🇮 Anguilla – 10%
🇦🇬 Antigua and Barbuda – 10%
🇦🇷 Argentina – 10%
🇦🇲 Armenia – 10%
🇦🇼 Aruba – 10%
🇦🇺 Australia – 10%
🇦🇿 Azerbaijan – 10%
🇧🇸 Bahamas – 10%
🇧🇭 Bahrain – 10%
🇧🇧 Barbados – 10%
🇧🇿 Belize – 10%
🇧🇯 Benin – 10%
🇧🇲 Bermuda – 10%
🇧🇹 Bhutan – 10%
🇧🇴 Bolivia – 10%
🇧🇷 Brazil – 10%
🇮🇴 British Indian Ocean Territory – 10%
🇻🇬 British Virgin Islands – 10%
🇧🇮 Burundi – 10%
🇨🇻 Cabo Verde – 10%
🇰🇾 Cayman Islands – 10%
🇨🇫 Central African Republic – 10%
🇨🇱 Chile – 10%
🇨🇽 Christmas Island – 10%
🇨🇨 Cocos (Keeling) Islands – 10%
🇨🇴 Colombia – 10%
🇰🇲 Comoros – 10%
🇨🇰 Cook Islands – 10%
🇨🇷 Costa Rica – 10%
🇨🇼 Curaçao – 10%
🇩🇯 Djibouti – 10%
🇩🇲 Dominica – 10%
🇩🇴 Dominican Republic – 10%
🇪🇨 Ecuador – 10%
🇪🇬 Egypt – 10%
🇸🇻 El Salvador – 10%
🇪🇷 Eritrea – 10%
🇸🇿 Eswatini – 10%
🇪🇹 Ethiopia – 10%
🇬🇫 French Guiana – 10%
🇵🇫 French Polynesia – 10%
🇬🇦 Gabon – 10%
🇬🇲 Gambia – 10%
🇬🇪 Georgia – 10%
🇬🇭 Ghana – 10%
🇬🇮 Gibraltar – 10%
🇬🇩 Grenada – 10%
🇬🇵 Guadeloupe – 10%
🇬🇹 Guatemala – 10%
🇬🇳 Guinea – 10%
🇬🇼 Guinea-Bissau – 10%
🇭🇹 Haiti – 10%
🇭🇲 Heard and McDonald Islands – 10%
🇭🇳 Honduras – 10%
🇮🇸 Iceland – 10%
🇮🇷 Iran – 10%
🇯🇲 Jamaica – 10%
🇰🇪 Kenya – 10%
🇰🇮 Kiribati – 10%
🇽🇰 Kosovo – 10%
🇰🇼 Kuwait – 10%
🇰🇬 Kyrgyzstan – 10%
🇱🇧 Lebanon – 10%
🇱🇷 Liberia – 10%
🇲🇻 Maldives – 10%
🇲🇱 Mali – 10%
🇲🇭 Marshall Islands – 10%
🇲🇶 Martinique – 10%
🇲🇷 Mauritania – 10%
🇾🇹 Mayotte – 10%
🇫🇲 Micronesia – 10%
🇲🇨 Monaco – 10%
🇲🇳 Mongolia – 10%
🇲🇪 Montenegro – 10%
🇲🇸 Montserrat – 10%
🇲🇦 Morocco – 10%
🇳🇵 Nepal – 10%
🇳🇿 New Zealand – 10%
🇳🇪 Niger – 10%
🇳🇫 Norfolk Island – 10%
🇴🇲 Oman – 10%
🇵🇦 Panama – 10%
🇵🇬 Papua New Guinea – 10%
🇵🇾 Paraguay – 10%
🇵🇪 Peru – 10%
🇶🇦 Qatar – 10%
🇨🇬 Republic of the Congo – 10%
🇷🇪 Réunion – 10%
🇷🇼 Rwanda – 10%
🇸🇭 Saint Helena – 10%
🇰🇳 Saint Kitts and Nevis – 10%
🇱🇨 Saint Lucia – 10%
🇵🇲 Saint Pierre and Miquelon – 10%
🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines – 10%
🇼🇸 Samoa – 10%
🇸🇲 San Marino – 10%
🇸🇹 São Tomé and Príncipe – 10%
🇸🇦 Saudi Arabia – 10%
🇸🇳 Senegal – 10%
🇸🇱 Sierra Leone – 10%
🇸🇬 Singapore – 10%
🇸🇽 Sint Maarten – 10%
🇸🇧 Solomon Islands – 10%
🇸🇸 South Sudan – 10%
🇸🇩 Sudan – 10%
🇸🇷 Suriname – 10%
🇸🇯 Svalbard and Jan Mayen – 10%
🇹🇯 Tajikistan – 10%
🇹🇿 Tanzania – 10%
🇹🇱 Timor-Leste – 10%
🇹🇬 Togo – 10%
🇹🇰 Tokelau – 10%
🇹🇴 Tonga – 10%
🇹🇹 Trinidad and Tobago – 10%
🇹🇷 Turkey – 10%
🇹🇲 Turkmenistan – 10%
🇹🇨 Turks and Caicos Islands – 10%
🇹🇻 Tuvalu – 10%
🇺🇬 Uganda – 10%
🇺🇦 Ukraine – 10%
🇦🇪 United Arab Emirates – 10%
🇬🇧 UK – 10%