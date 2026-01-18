Africa’s Longest Serving  Presidents of All Time

Africa’s Longest Serving  Presidents of All Time

1. Teodoro Obiang – 46 years – Equatorial Guinea 



2. Paul Biya – 43  -Cameroon

3. Omar Bongo – 42  – Gabon

4. Muammar Gaddafi – 42 – Libya 

5. Denis Sassou Nguesso – 41  – Congo 



6. Yoweri Museveni – 39 – Uganda 

7. Gnassingbé Eyadéma – 38 years  – Togo 

8. José Eduardo dos Santos – 38 – Angola 

9. Robert Mugabe – 37 – Zimbabwe 



10. Félix Houphouët-Boigny – 33 – Cote d’Ivoire 

11. Mobutu Sese Seko – 32 – DR Congo 

12. Isaias Afwerki – 32 – Eritrea 

13. Idris Déby – 30 – Chad 



14. Omar al-Bashir – 30 – Sudan 

15. Hosni Mubarak – 30 – Egypt 

16. Habib Bourguiba – 30 – Tunisia – 

17. Mathieu Kérékou – 29 – Benin 

18. Hastings Kamuzu Banda – 28 – Malawi 



19. Kenneth Kaunda – 27 – Zambia 

20. Blaise Compaoré – 27 – Burkina Faso 

21. Ismaïl Omar Guelleh – 26 – Djibouti 

22. Ahmed Sékou Touré – 26 – Guinea 

23. Paul Kagame – 25 – Rwanda 



24. Daniel arap Moi – 24 – Kenya 

25. Julius Nyerere – 24 – Tanzania 

26. Zine El Abidine Ben Ali – 23 – Tunisia 

27. Moussa Traoré – 23 – Mali 



28. Yahya Jammeh – 22 – Gambia 

29. Siad Barre – 22 – Somalia 

30. Meles Zenawi – 21 – Ethiopia 



31. Faure Gnassingbé – 20 – Togo

Source: Africa First (@AfricaFirsts)

