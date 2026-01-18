Africa’s Longest Serving Presidents of All Time
1. Teodoro Obiang – 46 years – Equatorial Guinea
2. Paul Biya – 43 -Cameroon
3. Omar Bongo – 42 – Gabon
4. Muammar Gaddafi – 42 – Libya
5. Denis Sassou Nguesso – 41 – Congo
6. Yoweri Museveni – 39 – Uganda
7. Gnassingbé Eyadéma – 38 years – Togo
8. José Eduardo dos Santos – 38 – Angola
9. Robert Mugabe – 37 – Zimbabwe
10. Félix Houphouët-Boigny – 33 – Cote d’Ivoire
11. Mobutu Sese Seko – 32 – DR Congo
12. Isaias Afwerki – 32 – Eritrea
13. Idris Déby – 30 – Chad
14. Omar al-Bashir – 30 – Sudan
15. Hosni Mubarak – 30 – Egypt
16. Habib Bourguiba – 30 – Tunisia –
17. Mathieu Kérékou – 29 – Benin
18. Hastings Kamuzu Banda – 28 – Malawi
19. Kenneth Kaunda – 27 – Zambia
20. Blaise Compaoré – 27 – Burkina Faso
21. Ismaïl Omar Guelleh – 26 – Djibouti
22. Ahmed Sékou Touré – 26 – Guinea
23. Paul Kagame – 25 – Rwanda
24. Daniel arap Moi – 24 – Kenya
25. Julius Nyerere – 24 – Tanzania
26. Zine El Abidine Ben Ali – 23 – Tunisia
27. Moussa Traoré – 23 – Mali
28. Yahya Jammeh – 22 – Gambia
29. Siad Barre – 22 – Somalia
30. Meles Zenawi – 21 – Ethiopia
31. Faure Gnassingbé – 20 – Togo
Source: Africa First (@AfricaFirsts)