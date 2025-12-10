Let’s look at Africa’s Top 5 largest Economies from 2014 to 2025
2014
1 Nigeria: $568.5 billion
2 South Africa: $381.2 billion
3 Egypt: $321.6 billion
4 Algeria: $238.9 billion
5 Angola: $145.7 billion
2023
1 Egypt: $393.9 billion
2 South Africa: $377.7 billion
3 Nigeria: $374.9 billion
4 Algeria: 244.7 billion
5 Ethiopia: $159.7 billion
2024
1 South Africa: $373.2 billion
2 Egypt: $347.6 billion
3 Algeria: $266.8 billion
4 Nigeria: $252.7 billion
5 Ethiopia: $205.1 billion
2025- Estimated
1South Africa: $410.32 billion
2 Egypt: $347.34
3Algeria : $268.89 billion
4Nigeria : $188.27 billion
5 Morocco: $165.84
Courtesy IMF