BUUMBA MALAMBO SWEEPS KAFUE EAST PRIMARY ELECTIONS AS CHONYA TUMBLES
11th May, 2026
Dr. Buumba Malambo, the current Council Chairperson for Kafue, has delivered a dominant performance in the Kafue East Constituency UPND primary elections, winning in 8 out of the 10 wards. Her commanding showing positions her as the clear front-runner for adoption on the UPND ticket ahead of the August general elections.
The incumbent Member of Parliament, Hon. Miriam Chonya, suffered a major setback, managing to secure victory in only one ward. Meanwhile, Mrs. Namonze Chilala Mundende, wife to former ZESCO Managing Director Mr. Victor Mundende, also managed just a single ward win.
In terms of total votes cast, Dr. Malambo amassed 256 votes, far ahead of Mrs Namonze Mundende who secured 47 votes, while Mrs. Chonya trailed with only 44 votes, placing her third.
Ward-by-Ward Results – Kafue East Constituency
LUKOLONGO
Buumba Malambo — 42
Miriam Chonya — 2
Namonze Chilala — 0
Mary Banda — 0
Happyday Nzila —
SHIMABALA
Buumba Malambo — 43
Miriam Chonya — 0
Namonze Chilala — 0
Mary Banda — 0
Happyday Nzila — 0
CHISANKANE
Buumba Malambo — 17
Miriam Chonya — 3
Namonze Chilala — 3
Mary Banda — 0
Happyday Nzila — 10
CHIFWEMA
Buumba Malambo — 35
Miriam Chonya — 2
Namonze Chilala — 0
Mary Banda — 0
Happyday Nzila — 0
MALUNDU
Buumba Malambo — 36
Miriam Chonya — 0
Namonze Chilala — 3
Mary Banda — 0
Happyday Nzila — 3
KAFUE
Buumba Malambo — 20
Miriam Chonya — 15
Namonze Chilala — 1
Mary Banda — 0
Happyday Nzila — 0
CHISAKILA
Buumba Malambo — 18
Miriam Chonya — 15
Namonze Chilala — 11
Mary Banda — 0
Happyday Nzila — 0
CHITENDE
Buumba Malambo — 34
Miriam Chonya — 2
Namonze Chilala — 3
Mary Banda — 0
Happyday Nzila — 5
CHIAWA
Buumba Malambo — 17
Miriam Chonya — 0
Namonze Chilala — 27
Mary Banda — 0
Happyday Nzila — 0
KAMBALE (Results Pending)
Buumba Malambo — —
Miriam Chonya — —
Namonze Chilala — —
Mary Banda — —
Happyday Nzila — —
Dr. Malambo’s widespread victories across the constituency signal strong grassroots support and momentum heading into the party’s final adoption process.
