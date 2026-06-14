Nigerian Prisoners in Ethopia excited they will be transferred to home country
The Nigerian – Ethiopian Prisoner Transfer Agreement was facilitated by Nigeria’s Minister of Foreign Affairs, H.E. Mrs Bianca Ojukwu. Under the agreement, 136 inmates in Ethiopia will be transferred to Nigeria to complete their prison sentences.
They are:
1 Anazoba Linus Okigbo
2 Ejike Cyril Edeme
3 Charles Ofor Damijo
4 Nnaemeka Charles Maduagwu
5 Chukwudalu Clinton
6 Eze Paul Oluchi
7 Kingsley Ebuka Udeigbo
8 Okoyeagu Kosisochukwu Leonard
9 Ozoemena Christian Chukwuemeka
10 Ifeanyi Joseph Izuako
11 Ephraim Chetachukwu Onyeanusi
12 Segun Judge Hunkarin
13 John Osahon
14 Chinonso Sabastine Nwankwor
15 Ani Christopher Sunday
16 Kingsley Ikechukwu Nwoke
17 Joakin Uchenna Nwanneneme
18 Chigozie Victor Madu
19 Babatunde Moshood
20 Cajethan Tochukwu Okafor
21 John Obi Simon
22 Charles Igwe
23 Ubaka Walter Ezekwe
24 Onwunali Promise
25 Ogbonna Eric Buchi
26 Chetachi James Uche
27 Peter Imhanlulobe
28 Bobby Martins Chukwuemeka
29 Ogu Promise Ifeanyi
30 Emeka Okoye Chibuzor
31 Sunday Edeh
32 Obinna Joseph
33 Anayo Eva Ejiofor
34 Chinonso Basil
35 Simon Chetachukwu Obed
36 Samuel Arinze Ezemba
37 Remigus Anikwe
38 Adeyemi Abdulrafin Adeyemi
39 Christopher Hope Agboma
40 Oliver Ifeanyi Nweke
41 Nnayelu Obinna Onuohukwu
42 Chibuize Casmir Nnabugwu
43 Loyal Chuks Gabriel
44 Chidi Johnson
45 Celestine Arinze Anajemba
46 Abraham Chizoba Bah
47 Enwerem Wisdom Emeka
48 Kingstar Onuoha Ndu
49 Emeka Adolphus Dunofor
50 Daniel Ibrahim
51 Emmanuel Nnajekwu Onwumaeze
52 Ejimonu Justin Chibuzor
53 Ugochukwu Okpara
54 Ezekwi Chizoba Christopher
55 Onyeabuchi Jude
56 Izuchukwu Peter Uzoukwu
57 Anayo Christopher Okari
58 Felis Prosper Ejim
59 Ifeanyi Timothy Nwaiwu
60 Gideon Chukwuma Ik Wedu
61 Everest Aguguo
62 John Uchechukwu Ugo
63 Obioha Linus Onwuji
64 Okonkwo Joshua Ikedichukwu
65 Christopher Ndu A.
66 Ezekwu Johnson Ide
67 Vincent Dike
68 Amachi Okafor
69 Michael Chibuize
70 Chikezie Luis Okoye
71 Eze Sunday Celestine
72 Ekwutosi Basil Agbomuo
73 Pascal Ikenna Godwin Amanze
74 Alexander Uzochukwu Azalangha
75 Onuoha Joseph Arinze
76 Oparango Chigozie Michael
77 Patrick Tochukwu Amaobi
78 Unachukwu Hossana Ugochukwu
79 Enyeribe Mathew Odoemna
80 Ugwu C. Michael
81 Christian Odinaka Ofuefule
82 Ajani Chikezie
83 Okwudili John Ozongwu
84 Uchegbu Chimeziri Maximus
85 Vitus Ejike Eneh
86 Godwin Onyemachi
87 Nwosu Ifeanyi
88 Chukwuagozie Clement
89 Henry Nwabueze Ojukwu
90 Igwild Sunday Chukwuma
91 Ezeakalu Samson Chibuike
92 Obinna Salvation
93 Omoje Festus Ogiofor
94 Basil Lawrence Igbo
95 Okafor Livinus Edochie
96 Amaefuna Humphrey Amechi
97 Akwaeze Ndubisi Prter
98 Gabriel Odunukwe
99 Okafor Chidiebere Franklin
100 Godwin Chidiebere Oragini
101 Michael Ezekafor
102 Nweke Kaddimma Francis
103 Ononalu Onyeka Daniel
104 Ndubisi Paul
105 Kenenna Anthony
106 Obioha Aloysius A.
107 Binna Iwoha Sampson
108 Ikedigbo Ifeanyi Onyebuchi
109 Stanley Jude Odoh
110 Ezenna Izuchukwu Kingsley
111 Nnaike Ndubisi Batholomew
112 Nhanna Theophilus Ezevuo
113 Ekene Urama
114 Ogwu Philip Ozoemene
115 Nwaduba Ndubisi Samuel
116 Ezeji Patric Uchechukwu
117 Chukwunonso Henry Umuofekwen
118 James Chukwujekwu Mmuozoba
119 Joseph Emeka Okoye
120 Hidozie Osita Sunday
121 Damian Chijioke Agbasianya
122 Emmanuel Ifeanyi
123 Franklin Chisom Amadi
124 Okechukwu Mbaekwu
125 Smith Denis
126 Ifeanyichukwu Samuel
127 Christian Kenechi Ezenna
128 Chinedu Samuel Matthew
129 Victor Kelechi Uwandu
130 Emmanuel Aham
131 Chimezie Victor Amasiani
132 Chinedu Marcel Anyanwu
133 Basil Akimbo Nnouseh
134 Nwachukwu Paul Udechukwu
135 Nonso Josiah Onyebuchi
136 Udochukwu Anselem Anyanwu
Total: 136
NB. Please check the list to see whether your brother, cousin, nephew, or friend is included. At the very least, it will confirm that they are still alive. – Puo