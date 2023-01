Generation Capacity in Zambia by ZESCO and Others

Total -3,634.43 megawatts.

Peak Demand- 2,330 megawatts.

Power Exports- 440 megawatts.

By Amb. Emmanuel Mwamba

● HYDRO

1. Kafue Gorge – 990 megawatts.

2. Kafue Gorge Lower-600 (750).

3. Kariba North Bank -720 megawatts.

4. Kariba Northbank Extension -360 megawatts.

5. Victoria Falls- 108 megawatts.

6. Lunzua River- 14.8 megawatts.

7. Lusiwasi -12 megawatts.

8. Lusiwasi Upper- 15 megawatts.

9. Chishimba Falls- 15 megawatts.

10. Musonda Falls- 10 megawatts.

11. Shiwangandu- 1 megawatts.

12. Itezhi-tezhi Power Corporation- 120 megawatts.

13. Ikelengi ( Zengamina Ltd)-0.7 megawatts.

14. Lunsemfwa Hydro Power Company-Mulungushi-30.8 megawatts.

15. Lunsemfwa – 23.2 megawatts.

TOTAL Hydro-2,702.50 megawatts

● COAL

16. Maamba Collaries Power Plant-300 megawatts.

17. Dangote Cement -Dangote Thermal Plant- 30 megawatts.

TOTAL COAL-330 megawatts.

● DIESEL GENERATORS

18. Copperbelt Energy Corporation, Luano-40 megawatts.

19. Bancroft-20 megawatts.

20. Kankoyo -10 megawatts.

21. Maclaren -10 megawatts.

22. ZESCO – Shangombo -1.60 megawatts

23. Lundazi -1.75 megawatts

24. Chama-1.45 megawatts

●HEAVY FUELS

25. Ndola Energy Company -110 megawatts.

SOLAR

26. Rural Electrification Authority- Samfya – 0.06 megawatts.

27. CEC, Kitwe-1.0 megawatts.

28.Muhanya Solar Limited, Sinda-0.03.

29.Ngonye Power Ltd, Lusaka Multi-facility Zone-34 megawatts.

30. Bangweulu Power Company, Lusaka Multi-facility Zone- 54 megawatt.

31. Solera Power, Luangwa Bridge-0.01 megawatts.

32. Standard Microgrid, Kafue-0.02 megawatts.

33.Mugurameno, Chirundu-0.01 megawatts

TOTAL Solar -89.13 megawatts.

● GRAND TOTAL- 3,634.43 megawatts.

NOTE: Ndola Energy (110 megawatts is off due to lack of heavy fuels since INDENI closed) and Maamba Collieries Power Station (300 megawatts closed for routine maintainance).