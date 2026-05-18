Indonesia receives first batch of Rafale fighter jets from France amid rising regional tensions
Jakarta has officially taken delivery of six Rafale multirole fighter aircraft at Halim Perdanakusuma Air Base, marking a major step in Indonesia’s military modernization drive.
The delivery also includes additional high-end defense assets such as the Dassault Falcon 8X, Airbus A400M MRTT aircraft, GM403 GCI radar systems, Meteor beyond-visual-range missiles, and AASM Hammer precision-guided munitions.
President Prabowo Subianto stated that Indonesia will continue strengthening its defense capabilities as geopolitical uncertainty across the region continues to intensify.
Military observers say the acquisition significantly boosts Indonesia’s air power projection and long-range strike capability — while also signaling Jakarta’s intention to play a larger strategic role in the Indo-Pacific.
Southeast Asia’s military balance may be entering a new phase.