Leaked  Tonse Pamodzi alliance adopted candidates for western province

WESTERN PROVINCE – ADOPTION OF 2026 PARLIAMENTARY CANDIDATES
WESTERN PROVINCE
1. SIKONGO CONSTITUENCY
2. KALABO CENTRAL CONSTITUENCY
3. KALABO SOUTH CONSTITUENCY – NALISA MUKUYU
4. LIUWA CONSTITUENCY
5. LUENA CONSTITUENCY – CHARLES CHANGAMO
6. LUAMPA EAST CONSTITUENCY – PRECIOUS MUYENGA/MUZANZA MUSUNGU
7. LUAMBA WEST CONSTITUENCY – BILEX CHINYEMBA CHILEMU
8. LUKULU WEST CONSTITUENCY – KAMBALA KALWENA
9. LUKULU SOUTH CONSTITUENCY – OLIVER MUNDANYA, Jr
10. MANGANGO CONSTITUENCY – HON GODWIN PUTU
11. KAOMA CENTRAL CONSTITUENCY
12. MITETE CONSTITUENCY – PETER KAZHILA
13. NALIKWANDA CONSTITUENCY
14. MONGU CENTRAL CONSTITUENCY – TOMBI TOMBI
15. MONGU EAST CONSTITUENCY – MUNALULA SIYWA
16. MULOBEZI CONSTITUENCY – KALALUKA SAYEYA
17. MWANDI CONSTITUENCY – MANDANDI MUKAPE
18. NKEYEMA CONSTITUENCY – SAMUEL FUKELA
19. NALOLO CONSTITUENCY – SIKOPO IMUTOWANA
20. SENANGA SOUTH CONSTITUENCY – MARTIN LANCE
21. SENANGA NORTH CONSTITUENCY – TOBIAS CHINDONGO
22. SESHEKE EAST CONSTITUENCY – HON., SIYAUYA SIANGA VICTOR
23. SESHEKE WEST CONSTITUENCY – CHARLES MANDANDI
24. SHANGOMBO SOUTH CONSTITUENCY – KANENGU MUTELO LYDIA
25. SHANGOMBO NORTH CONSTITUENCY – NAMATAA MUYUNGWA
26. SIOMA CONSTITUENCY – IMBULA SINYINDA
WESTERN PROVINCE – MAYOR AND COUNCIL CHAIRPERSON
WESTERN PROVINCE
1. KALABO
2. KAOMA – STEPHEN MAKINISHI
3. LIMULUNGA – WATAE YETA
4. LUAMPA – KAMUTI KAMWENGO
5. LUKULU – OLIVER MUNDANYA
6. MITETE – NGENDA JOSEPH
7. MONGU MAYOR – LISHEBO MWENDA
8. MWANDI – SIPALO SIMASIKU
9. NALOLO – SIKOPO IMUTOWANA
10. NKEYEMA – SAMUEL KUFUKELA
11. SENANGA – MUMBE HAKOMO
12. SESHEKE – HENRY MULAWA MUZUNGU
13. SHANGOMBO – PONISO KUYUMBANA
14. SIKONGO
15. SIOMA
16. MULOBEZI