LUSAKA PROVINCE OFFICIAL PROPOSALS FROM EACH DISTRICT PRESENTED TODAY TO THE ECZ THAT WILL CONSIDER & MAKE THE FINAL DECISION
1. Chilanga District : 1.1 Chilanga Constituency, 1.2 Lusaka West constituency
2. Chongwe District : 2.1 Chongwe Constituecy, 2.2 Nkomesha Constituency, 2.3 Manyika Constituency, 2.4 Chinkuli Constituency
3. Kafue District: 3.1 Kafue East Constituency, 3.2 Kafue West constituency
4. Luangwa District : 4.1 Feira Constituency, 4.2 Chakwenya condtituency
5. Lusaka District :
5.1 Mandevu=Mandevu Constituency & Roma constituency
5.2 Munali=Munali constituency & Mutendere constituency
5.3 Matero=Matero East constituency & Matero West Constituency
5.4 Kanyama=Makeni constituency & Kanyama constituency
5.5 creation of a new Constituency intersecting Kabwata, Lusaka central & Chawama.
6. Rufusa District : 6.1 Rufunsa Constituecy, 6.2 Chinyunyu constituency