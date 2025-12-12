BREAKING: Massive Critical Mineral Reserve Discovered in Utah
Ionic Mineral Technologies has uncovered 16 rare and critical minerals at Utah’s Silicon Ridge, including lithium, vanadium, rubidium, cesium, scandium, germanium, and niobium. These minerals are essential for EV batteries, semiconductors, fighter jets, and AI tech.
The deposit is already permitted for mining, spans 8,000 acres, and could significantly reduce U.S. reliance on China for rare earths, boosting national security and tech independence.
“This is just scratching the surface,” says Ionic MT CEO Andre Zeitoun.
Source: WSJqq