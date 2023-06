Minister of Finance has obtained a loan from the World Bank to construct 120 Secondary Schools

By Amb. Emmanuel Mwamba

The Minister of Finance has obtained a loan from the World Bank to construct 120 Secondary( High) Schools.

Following the completion of the process the allocation of the high schools have been distributed this way; 8 in Central, Copperbelt(15), Eastern (😎, Luapula(5), Lusaka(6), Muchinga (😎, Northern(9), Northwestern( 21), Southern(12) and Western Provinces (22).

1. Central-8 (Katuba, Chitambo, Keembe, Mkushi South, Mumbai, Lufubu,Mkushi North and Nangoma)

2. Copperbelt-15- (2,Chililabombwe,Chingola, Kalulushi, Kwacha, Nkana, Luanshya Central, 2 Lufwanyama Masaiti, Mufulilra Central, 2 Mpongwe, Ndola Central, Chifubu,

3. Eastern-8 ( Chama, Chasefu, Luangeni, Kasenengwa, Lumezi, and Lundazi).

4. Luapula-5 (Milenge, Mansa Central, Bahati, Chienge, Pambashe and Chifunabuli)

5. Lusaka-6 ( Chilanga, Chirundu, Chongwe, Kafue, Matero, Rifunsa).

6. Muchinga- 8 ( Shiwangandu, Mfuwe, Isoka, Nakonde, Kanchibiya, 2 Mafinga, Chinsali).

7. Northern Province- 9 (Kaputa, Kasama Central, Lubasenshi, Lunte, Lupososhi, Mbala, Mporokoso, Moulungu and Senga Hill).

8. Southern 12 (Chikankata, 3 Chirundu, Namwala Central, Bweengwa, Pemba, Gweembe, Sinazongwe, Mapatizya, Livingstone, Kazungula)

9. North-Western -21 ( 2 Chavuma, 4 Ikelenhe, 3 Kabompo, Sowezi West, 2 Kasempa, 2 Manyinga, 2 Mufumbwe, 2 Solwezi East, 2 Mwinilunga, 2 Solwezi Central, 2 Mwinilunga, and 2 Zambezi East).

10. Western Province- 22 ( Liuwa, Kalabo Central, Kaoma Central, Mangango, Senanga Central, Mulobezu Central, Mwandi, Sioma, Lukulu, Mitete, Sikongo, Luena, Nalolo, 2 Nkeyema Central 2 Shangombo and 2 Luampa .)