🌍⚽ Top 10 Highest-Paid African Footballers (Annual Income – USD) 💰
These figures represent club salaries only (excluding sponsorships and endorsements):
🥇 Riyad Mahrez 🇩🇿 (Al Ahli – Saudi Arabia)
💵 ~$57 million per year
🥈 Sadio Mané 🇸🇳 (Al Nassr – Saudi Arabia)
💵 ~$44 million per year
🥉 Kalidou Koulibaly 🇸🇳 (Al Hilal – Saudi Arabia)
💵 ~$38 million per year
4️⃣ Mohamed Salah 🇪🇬 (Liverpool – England)
💵 ~$28 million per year
5️⃣ Victor Osimhen 🇳🇬 (Galatasaray – Türkiye)
💵 ~$20 million per year
6️⃣ Omar Marmoush 🇪🇬 (Manchester City – England)
💵 ~$19 million per year
7️⃣ Franck Kessié 🇨🇮 (Al Ahli – Saudi Arabia)
💵 ~$15 million per year
8️⃣ Achraf Hakimi 🇲🇦 (Paris Saint-Germain – France)
💵 ~$15 million per year
9️⃣ Iñaki Williams 🇬🇭 (Athletic Bilbao – Spain)
💵 ~$12 million per year
🔟 Édouard Mendy 🇸🇳 (Al Ahli – Saudi Arabia)
💵 ~$12 million per year
📌 Note: These numbers are estimates based on reported salaries and do NOT include endorsement deals, which can significantly increase total earnings.