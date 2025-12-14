Top 10 Highest-Paid African Footballers (Annual Income – USD

0

🌍⚽ Top 10 Highest-Paid African Footballers (Annual Income – USD) 💰

These figures represent club salaries only (excluding sponsorships and endorsements):



🥇 Riyad Mahrez 🇩🇿 (Al Ahli – Saudi Arabia)
💵 ~$57 million per year

🥈 Sadio Mané 🇸🇳 (Al Nassr – Saudi Arabia)
💵 ~$44 million per year

🥉 Kalidou Koulibaly 🇸🇳 (Al Hilal – Saudi Arabia)
💵 ~$38 million per year



4️⃣ Mohamed Salah 🇪🇬 (Liverpool – England)
💵 ~$28 million per year

5️⃣ Victor Osimhen 🇳🇬 (Galatasaray – Türkiye)
💵 ~$20 million per year


6️⃣ Omar Marmoush 🇪🇬 (Manchester City – England)
💵 ~$19 million per year

7️⃣ Franck Kessié 🇨🇮 (Al Ahli – Saudi Arabia)
💵 ~$15 million per year

8️⃣ Achraf Hakimi 🇲🇦 (Paris Saint-Germain – France)
💵 ~$15 million per year


9️⃣ Iñaki Williams 🇬🇭 (Athletic Bilbao – Spain)
💵 ~$12 million per year

🔟 Édouard Mendy 🇸🇳 (Al Ahli – Saudi Arabia)
💵 ~$12 million per year



📌 Note: These numbers are estimates based on reported salaries and do NOT include endorsement deals, which can significantly increase total earnings.

