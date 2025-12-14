🌍⚽ Top 10 Highest-Paid African Footballers (Annual Income – USD) 💰



These figures represent club salaries only (excluding sponsorships and endorsements):





🥇 Riyad Mahrez 🇩🇿 (Al Ahli – Saudi Arabia)

💵 ~$57 million per year



🥈 Sadio Mané 🇸🇳 (Al Nassr – Saudi Arabia)

💵 ~$44 million per year



🥉 Kalidou Koulibaly 🇸🇳 (Al Hilal – Saudi Arabia)

💵 ~$38 million per year





4️⃣ Mohamed Salah 🇪🇬 (Liverpool – England)

💵 ~$28 million per year



5️⃣ Victor Osimhen 🇳🇬 (Galatasaray – Türkiye)

💵 ~$20 million per year





6️⃣ Omar Marmoush 🇪🇬 (Manchester City – England)

💵 ~$19 million per year



7️⃣ Franck Kessié 🇨🇮 (Al Ahli – Saudi Arabia)

💵 ~$15 million per year



8️⃣ Achraf Hakimi 🇲🇦 (Paris Saint-Germain – France)

💵 ~$15 million per year





9️⃣ Iñaki Williams 🇬🇭 (Athletic Bilbao – Spain)

💵 ~$12 million per year



🔟 Édouard Mendy 🇸🇳 (Al Ahli – Saudi Arabia)

💵 ~$12 million per year





📌 Note: These numbers are estimates based on reported salaries and do NOT include endorsement deals, which can significantly increase total earnings.