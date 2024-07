2021 PRESIDENTIAL ELECTION RESULTS

Here are the official Consolidated results for 155 constituencies as announced by ECZ for the first two candidates, Edgar Lungu then incumbent and Hakainde Hichilema main opposition:

UPND HH – 2,810,757

PF ECL – 1,814,201

His Excellency Hakainde Hichilema has been declared Zambia’s 7th Republican President..

ECZ 2021 General Election Results Update:

Ndola Central Constituency

Lungu – 18,486

Hichilema – 23,414

Munali Constituency

Lungu – 47,039

Hichilema – 54,002

Chifunabuli Constituency

Lungu – 20,087

Hichilema – 5,815

Chifubu Constituency

Lungu – 17,253

Hichilema – 19,932

Chimwemwe Constituency

Lungu – 16,866

Hichilema – 23,570

Kabwata Constituency

Lungu – 29,095

Hichilema – 45,363

Kafulafuta Constituency

Lungu – 4,957

Hichilema – 9,589

Mangango Constituency

Lungu – 1,969

Hichilema – 9,987

Kabwe Central Constituency

Lungu – 20,924

Hichilema – 23,463

Mitete Constituency

Lungu – 2,181

Hichilema – 8,700

Chilanga Constituency

Lungu – 1,791

Hichilema – 30,873

Shang’ombo Constituency

Lungu – 4,671

Hichilema – 11,874

Mongu Central Constituency

Lungu – 2,895

Hichilema – 35,089

Kantanshi Constituency

Lungu – 9,717

Hichilema – 12,364

Mfuwe Constituency

Lungu – 8,953

Hichilema – 2,669

Kalabo Central Constituency

Lungu – 3,117

Hichilema – 16,040

Roan Constituency

Lungu – 8,560

Hichilema – 15,106

Lwena Constituency

Lungu – 1,867

Hichilema – 15,653

Milanzi Constituency

Lungu – 10,929

Hichilema – 8,828

Nkana Constituency

Lungu – 15,321

Hichilema – 22,912

Bwana Mukubwa Constituency

Lungu – 18,536

Hichilema – 18,980

Mkushi South Constituency

Lungu – 7,569

Hichilema – 7,478

Sikongo Constituency

Lungu – 4,965

Hichilema – 9,075

Chipata Central Constituency

Lungu – 24,285

Hichilema – 24,017

Mansa Central Constituency

Lungu – 26,939

Hichilema – 16,493

Kalomo Constituency

Lungu – 1,401

Hichilema – 41,028

Chawama Constituency

Lungu – 31,967

Hichilema – 23,938

Lufwanyama Constituency

Lungu – 6,483

Hichilema – 17,718

Nalolo Constituency

Lungu – 2,305

Hichilema – 13,744

Luapula Constituency

Lungu – 8,631

Hichilema – 4,532

Kapiri Mposhi Constituency

Lungu – 23,883

Hichilema – 30,979

Bwacha Constituency

Lungu – 18,647

Hichilema – 16,360

Chiengi Constituency

Lungu – 15,075

Hichilema – 18,884

Petauke Constituency

Lungu – 31,232

Hichilema – 10,970

Mwinilinga Constituency

Lungu – 2,170

Hichilema – 36,240

Kanfinsa Constituency

Lungu – 14,866

Hichilema – 18,936

Matero Constituency

Lungu – 51,832

Hichilema – 40,612

Sioma Constituency

Lungu – 799

Hichilema – 14,009

Luanshya Constituency

Lungu – 14,915

Hichilema – 21,993

Mpika Constituency

Lungu – 29,237

Hichilema – 9,930

Chilubi Constituency

Lungu – 18,493

Hichilema – 13,855

Kanyama Constituency

Lungu – 39, 994

Hichilema – 61,892

Kanchibiya Constituency

Lungu – 18,650

Hichilema – 2,651

Wusakile Constituency

Lungu – 14,698

Hichilema – 17,684

Keembe Constituency

Lungu – 7,787

Hichilema – 25,064

Kasempa Constituency

Lungu – 2,060

Hichilema – 24,190

Chililabombwe Constituency

Lungu – 14,705

Hichilema – 24,913

Vubwi Constituency

Lungu – 10,421

Hichilema – 4,813

Chama South Constituency

Lungu – 10,059

Hichilema – 6,775

Mambilima Constituency

Lungu – 11,438

Hichilema – 3,915

Senanga Constituency

Lungu – 1,249

Hichilema – 22,191

Chongwe Constituency

Lungu – 23,374

Hichilema – 37,995

Mufulira Central Constituency

Lungu – 10,110

Hichilema – 12,594

Chama North Constituency

Lungu – 12,062

Hichilema – 8,968

Mwembeshi Constituency

Lungu – 2,918

Hichilema – 22,836

Mulobezi Constituency

Lungu – 1,448

Hichilema – 9,647

Sesheke Constituency

Lungu – 2,548

Hichilema – 15,642

Lunte Constituency

Lungu – 9,953

Hichilema – 7,455

Malole Constituency

Lungu – 35,042

Hichilema – 11,538

Lukulu East Constituency

Lungu – 2,537

Hichilema – 19,016

Mpulungu Constituency

Lungu – 16,252

Hichilema – 19,359

Luampa Constituency

Lungu – 2831

Hichilema – 11,857

Chinsali Constituency

Lungu – 26,620

Hichilema – 10,079

Katombora Constituency

Lungu – 1,358

Hichilema – 42,466

Monze Central

Lungu – 1,974

Hichilema – 47,427

Mpongwe Constituency

Lungu – 8,724

Hichilema – 20,509

Lundazi Constituency

Lungu – 24,323

Hichilema – 14,929

Bahati Constituency

Lungu – 18,377

Hichilema – 10,203

Solwezi Central Constituency

Lungu – 6,966

Hichilema – 47,946

Bweengwa Constituency

Lungu – 309

Hichilema – 21,497

Kasama Central Constituency

Lungu – 26,358

Hichilema – 17,649

Chipangali Constituency

Lungu – 22,732

Hichilema – 12,965

Livingstone Constituency

Lungu – 13,273

Hichilema – 45,368

Msanzala Constituency

Lungu – 15,688

Hichilema – 8,021

Nakonde Constituency

Lungu – 19,735

Hichilema – 18,086

Mwense Constituency

Lungu – 17,261

Hichilema – 4,174

Nyimba Constituency

Lungu – 21,288

Hichilema – 11,446

Choma Central Constituency

Lungu – 4,086

Hichilema – 53,973

Mwandi Constituency

Lungu – 1,759

Hichilema – 9,554

Chisamba Constituency

Lungu – 9,620

Hichilema – 18,011

Chadiza Constituency

Lungu – 10,754

Hichilema – 16,369

Gwembe Constituency

Lungu – 416

Hichilema – 23,147

Mafinga Constituency

Lungu – 15,408

Hichilema – 9,910

Kwacha Constituency

Lungu – 18,980

Hichilema – 24,391

Katuba Constituency

Lungu – 11,903

Hichilema – 24,119

Lumezi Constituency

Lungu – 20,072

Hichilema – 11,267

Kasenengwa Constituency

Lungu – 17,334

Hichilema – 12,711

Chitambo Constituency

Lungu – 12,089

Hichilema – 4,347

Milenge

HH 5163

Ecl 10018

Mbabala

HH – 26940

ECL- 363

Chipili

HH – 4,789

ECL – 10,047

Shiwangandu

HH – 5,513

ECL – 19,129

Itezhi tezhi

HH – 26,069

ECL – 2443

Mazabuka Central

HH – 39554

ECL- 5,468

Zambezi East

HH – 18,271

ECL – 1,393

Solwezi East

HH – 11,582

ECL – 1575

Sinazongwe

HH – 48,334

ECL – 1,683

Siavonga

HH – 20625

ECL –

Chikankata

HH – 29749

ECL – 966

SENGA HILL

HH – 13,017

ECL – 10,673

Serenje

HH – 7,085

ECL – 9,887

Kafue

HH – 33,647

ECL – 20,183

Chasefu

HH – 15,551

ECL – 18,222

Bangweulu

HH – 9,598

ECL – 25,475

Lukashya

HH – 10,238

ECL – 30,101

Mbala

HH – 15,477

ECL – 14,821

Namwala

HH – 34,992

ECL – 1,376

Kaoma

HH – 17,886

ECL – 2,725

Mkaika

HH – 13,004

ECL – 14,265

Kawambwa

HH – 6,529

ECL – 14,080

Chimbamilonga

HH – 7,861

ECL – 12,212

Nkeyema

HH – 15,834

ECL – 1,305

Lubansenshi

HH – 8,907

ECL – 17,182

Lusaka Central

HH – 38,835

ECL – 26,318

Masaiti

HH – 12,138

ECL – 9,499

Chavuma

HH – 13,758

ECL – 2,925

Kankoyo

HH – 8,104

ECL – 6,721

Solwezi West

HH – 33,301

ECL – 1,631

Mufumbwe

HH – 22,162

ECL – 2,279

Kaputa

HH – 13,207

ECL – 13,181

Kabushi

HH – 16,961

ECL – 19,176

Mapatizya

HH – 29,859

ECL – 620

Pemba

HH – 29,470

ECL – 320

Chembe

HH – 3,994

ECL – 6,014

Luangeni

HH – 10,817

ECL – 15,482

Sinda

HH – 10,856

ECL – 9,811

Pambashe

HH – 5,816

ECL – 10,139

Magoye

HH – 24,992

ECL – 830

Kalulushi

HH – 29,139

ECL – 18, 857

Chingola

HH – 30,451

ECL – 18,219

Isoka

HH – 12,000

ECL – 12,748

Nangoma

HH – 18,775

ECL – 1,424

Dundumwezi

HH – 27,883

ECL – 262

Kapoche

HH – 7,141

ECL – 17,607

Mporokoso

HH – 6,734

ECL – 11,334

Feira Constituency

ECL 6,537

HH 4,450

Mwansabombwe constituency

ECL. 13,274

HH 4,493

Moomba constituency

HH 14,320

ECL 194

Malambo Constituency

ECL 13,347

HH 16,169

Lufubu Constituency

ECL 2,475

HH 3,675

Zambezi West Constituency

HH 7,088

ECL 1,740

Kabompo Constituency

HH 17,411

ECL 1,490

Nchanga Constituency

HH 19,045

ECL 14,764

Lupososhi Constituency

ECL. 16,229

HH 6, 092

Ikelengi Constituency

HH. 13,958

ECL 1,301