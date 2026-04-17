2026-2031 UPND NMC MEMBERS
CENTRAL PROVINCE
1. Collins Mauma
2. Collins Nzovu
3. Stanley Kakubo
4. Chushi Kasanda
5. Sydney Chisenga
6. Martha Mushipe
7. Gershom Chungu
COPPERBELT PROVINCE
1. Chipoka Mulenga
2. Clarissa Chikamba
3. Paul Kabuswe
4. Grizah Shambutu
5. Michelle Kabwata
6. Ignitius Shilangwa
7. Mark Simuuwe
EASTERN PROVINCE
1. Edith Kamanga
2. Noel Nhkoma
3. Peter Daka
4. Dennis Zimba
5. William Banda
6. Mathius Nyorongo
7. Johabie Mutonga
LUAPULA PROVINCE
1. Peter Kapala
2. Charles Kaisala
3. Ken Ng’ona
4. Favorite Musangu
5. John Chinyanta
6. Daniel Chisala
7. Francis Kope
LUSAKA PROVINCE
1. Sylvia Masebo
2. Mulambo Haimbe
3. Bob Sakahiru
4. Grace Chivube
5. Elizabeth Lungu
6. Engineer Situmbeko
7. Mirriam Chonya
MUCHINGA PROVINCE
1. Robert Kapeya
2. Paul Sichamba
3. George Sinkala
4. John Sichinga
5. Patricia Kamanga
6. Christopher Mwaba
7. John Valika
NORTHERN PROVINCE
1. Mutale Nalumango
2. Elvis Nkandu
3. Doreen Mwamba
4. Hellen Banda
5. Paul Mulenga
6. Lisbon Mpande
7. Cancelus Nchele
NORTH WESTERN PROVINCE
1. Ambrose Lufuma
2. Watson Lumba
3. Alex Katakwe
4. Victor Lumayi
5. Nolebe Kuliye
6. Brian Kambita
7. Phinias Mwami Kalenga
SOUTHERN PROVINCE
1. Jack Mwimbu
2. Douglas Siakalima
3. Cornelius Mweetwa
4. Loveness Malambo
5. Sialubalo Gift
6. Trevor Mwinde
7. Godfrey Beene
WESTERN PROVINCE
1. Situmbeko Musokotwane
2. Batuke Imenda
3. Likando Mufalali
4. Gilbert Liswaniso
5. Getrude Imenda
6. Romeo Kang’ombe
7. Makozo Chikote