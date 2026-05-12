Another Defector Taught a Lesson
1. Yousuf Khondowe Shahim 408 .
2.Sydney Mushanga votes 69
“A defector is a person who abandons their country, cause, or organization to join an opposing or enemy’s group. This action often involves fleeing to a rival nation or group, breaking allegiances, and in political contexts, moving to a side considered illegitimate or hostile by the original country or group.”
BWACHA SOUTH CONSTITUENCY -KABWE DISTRICT ADOPTION PROCESS PARLIAMENTARY RESULTS
WARDS
Chinyanja ward
1.Yousuf Khondowe Shahim. 44
2.Sydney Mushanga. 0
Munga ward
1..Yousuf Khondowe Shahim. 38
2.Sydney Mushanga. 6
Moomba ward
1..Yousuf Khondowe Shahim. 29
2.Sydney Mushanga. 3
Chililalila ward
1..Yousuf Khondowe Shahim. 37
2.Sydney Mushanga. 0
Makululu ward
1..Yousuf Khondowe Shahim. 42
2.Sydney Mushanga. 2
Zambezi ward
1..Yousuf Khondowe Shahim. 30
2.Sydney Mushanga. 14
David ramusho ward
1..Yousuf Khondowe Shahim. 40
2.Sydney Mushanga. 3
Kangomba ward
1.Yousuf Khondowe Shahim. 42
2.Sydney Mushanga. 2
Justine kabweward
1.Yousuf Khondowe Shahim.44
2.Sydney Mushanga. 0
Luangwa ward
1.Yousuf Khondowe Shahim. 12
2.Sydney Mushanga. 8.
Munyama ward
1.Yousuf Khondowe Shahim. 29
2.Sydney Mushanga. 7
CONSTITUENCY LEVEL
1.Yousuf Khondowe Shahim. 16
2.Sydney Mushanga. 6
DISTRICT LEVEL
1.Yousuf Khondowe Shahim. 5
2.Sydney Mushanga. 18
Total accumulated votes
