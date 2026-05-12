Another Defector Taught a Lesson

“A defector is a person who abandons their country, cause, or organization to join an opposing or enemy’s group. This action often involves fleeing to a rival nation or group, breaking allegiances, and in political contexts, moving to a side considered illegitimate or hostile by the original country or group.”



BWACHA SOUTH CONSTITUENCY -KABWE DISTRICT ADOPTION PROCESS PARLIAMENTARY RESULTS



WARDS

Chinyanja ward
1.Yousuf Khondowe Shahim. 44
2.Sydney Mushanga. 0

Munga ward
1..Yousuf Khondowe Shahim.  38
2.Sydney Mushanga. 6



Moomba ward
1..Yousuf Khondowe Shahim. 29
2.Sydney Mushanga. 3

Chililalila ward
1..Yousuf Khondowe Shahim. 37
2.Sydney Mushanga. 0



Makululu ward
1..Yousuf Khondowe Shahim. 42
2.Sydney Mushanga. 2

Zambezi ward
1..Yousuf Khondowe Shahim. 30
2.Sydney Mushanga. 14



David ramusho ward
1..Yousuf Khondowe Shahim.  40
2.Sydney Mushanga. 3

Kangomba ward
1.Yousuf Khondowe Shahim. 42
2.Sydney Mushanga. 2



Justine kabweward
1.Yousuf Khondowe Shahim.44
2.Sydney Mushanga. 0

Luangwa ward
1.Yousuf Khondowe Shahim. 12
2.Sydney Mushanga. 8.



Munyama ward
1.Yousuf Khondowe Shahim. 29
2.Sydney Mushanga. 7



CONSTITUENCY LEVEL
1.Yousuf Khondowe Shahim. 16
2.Sydney Mushanga. 6



DISTRICT LEVEL
1.Yousuf Khondowe Shahim. 5
2.Sydney Mushanga. 18

Total accumulated votes

1.  Yousuf Khondowe Shahim  408 .
2.Sydney Mushanga    votes 69

