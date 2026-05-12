CUMULATIVE RESULTS FOR MAZABUKA CENTRAL CONSTITUENCY PARLIAMENTARY CANDIDATES

DISTRICT COMMITTEE RESULTS

Michelo Chizombe = 02
Vincent Lilanda = 07
Busiku Sulwe = 08
Brenda Mwamungule =11

CONSTITUENCY COMMITTEE RESULTS

Michelo Chizombe = 10
Vincent Lilanda = 13
Busiku Sulwe =01

WARDS

BENNIE MWIINGA

Michelo Chizombe = 03
Vincent Lilanda = 13
Busiku Sulwe = 20

MAZABUKA CENTRAL

Michelo Chizombe = 07
Vincent Lilanda = 22
Busiku Sulwe = 03

NAKAMBALA

Michelo Chizombe = 18
Vincent Lilanda = 18
Busiku Sulwe = 04

KAONGA

Michelo Chizombe = 03
Vincent Lilanda = 09
Busiku Sulwe = 24

LUBOMBO

Michelo Chizombe = 40
Vincent Lilanda = 01
Busiku Sulwe = 01

MUGOTO

Michelo Chizombe = 30
Vincent Lilanda = 00
Busiku Sulwe = 01
Masauso Sichone = 03
Brenda Mwamungule = 10

NEGA NEGA

Michelo Chizombe = 35
Vincent Lilanda = 01
Busiku Sulwe = 03
Brenda Mwamungule = 05

CONSOLIDATED RESULTS

Michelo Chizombe = 148
Vincent Lilanda = 84
Busiku Sulwe = 65
Brenda Mwamungule = 41

