DATA NEVER LIES: UPND HAS TAKEN MORE TIME ON THE CONSTITUTION AMENDMENT THAN PF DID IN 2016.
TOOK PF 149 DAYS
UPND IS ON 152 DAYS….. as of Today.
Constitution Amendment Timelines
1. PF – Constitution Amendment (Act No. 2 of 2016)
First Reading: 14 July 2015
Passed by Parliament: 10 December 2015 ( 6 months before elections)
Days from First Reading → Passage:
➡️ 149 days
2. UPND – Bill 7 (2025)
Introduced in Parliament: 25 June 2025
Status as of today (24 Nov 2025): Still under debate
Days from Introduction → Today:
➡️ 152 days
Summary
PF 2016 Amendment: 149 days from First Reading to passage
UPND Bill 7: 152 days so far and still ongoing
(Credit: George Mtonga- UPND associate)