Final Results for ITEZHI TEZHI EAST  Constituency Member of Parliament Primary Elections

ITEZHI TEZHI EAST
PRIMARY ELECTIONS RESULTS PER WARD
FINAL
1) MASEMU WARD
MP
1) DAVIES SITALI – 32 Votes
2) RODWELL CHITANDA 8 Votes
3) WILSON SHAMUTETE 4 votes
COUNCIL CHAIRMAN
1) OLIVER SITENGU 30
2) MULOWA EDWARD 6
3) AMOS MALUMBE 8
2) KAANZWA WARD
MP
1) DAVIES SITALI 28
2) WILSON SHAMUTETE 9
3) RODWELL CHITANDA 4
*COUNCIL CHAIRMAN
1) OLIVER SITENGU 29
2) MALUMBE AMOS 11
3) MULOWA EDWARD 4
3) BABIZHI WARD
MP
1) DAVIES SITALI 31
2) WILSON SHAMUTETE 8
3) RODWELL CHITANDA 5
COUNCIL CHAIRMAN
1) OLIVER SITENGU 31
2) THOMAS NAKASAMU 9
3) EDWARD MULOWA 3
4) LUBANDA WARD
MP
1) DAVIES SITALI 32
2) RODWELL CHITANDA 9
3) CREDO NANJUWA 3
COUNCIL CHAIRMAN
1) OLIVER SITENGU 33
2) EDWARD MULOWA 5
3) THOMAS NAKASAMU 3
5) BANAMWAZE WARD
RODWELL CHITANDA 17
DAVIES SITALI 16
WILSON SHAMUTETE 9
6) MAKUNKU WARD
MP
1) DAVIES SITALI. 33
2) RODWELL CHITANDA 8
3) WILSON SHAMUTETE 3
COUNCIL CHAIRMAN
1) OLIVER SITENGU 31
2) MULOWA EDWARD 9
3) MUDENDA MARSHAL 3
7) NYAMBO
MP
1. CREDO NANJUWA. 10
2. DAVIES SITALI 10
3. CHITANDA RODWELL 7
8) KABULUNGWE WARD
MP
1) DAVIES SITALI. 31
2) RODWELL CHITANDA 9
3) CREDO NANJUWA 3
COUNCIL CHAIRMAN
1) OLIVER SITENGU 29
2) MARSHAL MUDENDA 9
3) EDWARD MULOWA. 5
TOTALS
MP
1. DAVIES SITALI – 214 VOTES
2. RODWELL CHITANDA 67 VOTES
3. WILSON SHAMUTETE 33 VOTES
4. CREDO NANJUWA 16 VOTES