Final Results for ITEZHI TEZHI EAST  Constituency Member of Parliament Primary Elections

0

ITEZHI TEZHI EAST

PRIMARY ELECTIONS RESULTS PER WARD

FINAL

1) MASEMU WARD

  MP

1) DAVIES SITALI – 32 Votes
2) RODWELL CHITANDA 8 Votes
3) WILSON SHAMUTETE 4 votes



COUNCIL CHAIRMAN

1) OLIVER SITENGU 30
2) MULOWA EDWARD 6
3) AMOS MALUMBE 8



2) KAANZWA WARD

  MP

1) DAVIES SITALI 28
2) WILSON SHAMUTETE 9
3) RODWELL CHITANDA 4



*COUNCIL CHAIRMAN

1) OLIVER SITENGU 29
2) MALUMBE AMOS 11
3) MULOWA EDWARD 4



3) BABIZHI WARD

       MP

1) DAVIES SITALI     31
2) WILSON SHAMUTETE 8
3) RODWELL CHITANDA 5

COUNCIL CHAIRMAN

1) OLIVER SITENGU 31
2) THOMAS NAKASAMU 9
3) EDWARD MULOWA 3



4) LUBANDA WARD

       MP

1) DAVIES SITALI     32
2) RODWELL CHITANDA  9
3) CREDO NANJUWA 3

COUNCIL CHAIRMAN

1) OLIVER SITENGU  33
2) EDWARD MULOWA 5
3) THOMAS NAKASAMU 3



5) BANAMWAZE WARD

RODWELL CHITANDA 17
DAVIES SITALI   16
WILSON SHAMUTETE 9



6) MAKUNKU WARD

        MP

1) DAVIES SITALI.     33
2) RODWELL CHITANDA 8
3) WILSON SHAMUTETE 3



      COUNCIL CHAIRMAN

1) OLIVER SITENGU   31
2) MULOWA EDWARD  9
3) MUDENDA MARSHAL 3



7) NYAMBO

            MP
1. CREDO NANJUWA.  10
2. DAVIES SITALI          10
3. CHITANDA RODWELL 7



8) KABULUNGWE WARD

                 MP

1) DAVIES SITALI.       31
2) RODWELL CHITANDA 9
3) CREDO NANJUWA  3



       COUNCIL CHAIRMAN

1) OLIVER SITENGU 29
2) MARSHAL MUDENDA 9
3) EDWARD MULOWA.  5



TOTALS

MP

1. DAVIES SITALI    –  214 VOTES

2. RODWELL CHITANDA 67 VOTES

3. WILSON SHAMUTETE 33 VOTES

4. CREDO NANJUWA 16 VOTES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here