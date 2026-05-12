Final Results for ITEZHI-TEZHI WEST Constituency Member of Parliament Primary Elections

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ITEZHI-TEZHI WEST CONSISTUENCY

WARD RANKING RESULTS RECEIVED SO FAR.

1)  ITEZHI-TEZHI WARD

MP
1) CAVIS M SHANDUBA 28 VOTES
2) TWAMBO MUTINTA 8 VOTES
3) GODFREY M BEENE. 1 VOTE



  COUNCIL CHAIRMAN

1) OLIVER SITENGU 19 VOTES
2) AMOS MALUMBE 17 VOTES
3) PRINCE MALYAMBWA 1 VOTE



2) BASANGA WARD

MP

1) CAVIS M SHANDUBA 30 VOTES
2) GODFREY M BEENE 10 VOTES
3) DIANA KAMPENGELE 4

COUNCIL CHAIRMAN

1) OLIVER SITENGU
2) THOMAS NAKASAMU
3) DERICK KANDUNDWE

3) LUUBWE WARD



MP

1) CAVIS M SHANDUBA 36
2) GODFREY M BEENE  6
3) DIANA KAMPENGELE  2



COUNCIL CHAIRMAN

1) OLIVER SITENGU
2) THOMAS NAKASAMU
3) EDWARD MULOWA



4) LUCHENA WARD

MP

1) CAVIS M SHANDUBA 36 VOTES
2) TWAMBO MUTINTA 4 VOTES
3) GODFREY M BEENE 3 VOTES



COUNCIL CHAIRMAN

1) OLIVER SITENGU 30 VOTES
2) AMOS MALUMBE 10
3) EDWARD MULOWA 4 VOTES

5) SHAMBALA WARD

CAVIS SHANDUBA 28
MUTINTA TWAAMBO 11
GODFREY BEENE         2



6) ITUMBI WARD

MUTINTA TWAAMBO 19
CAVIS SHANDUBA      15
GODFREY BEENE.        9



7) MBILA WARD

CAVIS SHANDUBA   26
MUTINTA TWAAMBO 12
DIANA KAMPENGELE 6

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