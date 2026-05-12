Final Results for ITEZHI-TEZHI WEST Constituency Member of Parliament Primary Elections

ITEZHI-TEZHI WEST CONSISTUENCY
WARD RANKING RESULTS RECEIVED SO FAR.
1) ITEZHI-TEZHI WARD
MP
1) CAVIS M SHANDUBA 28 VOTES
2) TWAMBO MUTINTA 8 VOTES
3) GODFREY M BEENE. 1 VOTE
COUNCIL CHAIRMAN
1) OLIVER SITENGU 19 VOTES
2) AMOS MALUMBE 17 VOTES
3) PRINCE MALYAMBWA 1 VOTE
2) BASANGA WARD
MP
1) CAVIS M SHANDUBA 30 VOTES
2) GODFREY M BEENE 10 VOTES
3) DIANA KAMPENGELE 4
COUNCIL CHAIRMAN
1) OLIVER SITENGU
2) THOMAS NAKASAMU
3) DERICK KANDUNDWE
3) LUUBWE WARD
MP
1) CAVIS M SHANDUBA 36
2) GODFREY M BEENE 6
3) DIANA KAMPENGELE 2
COUNCIL CHAIRMAN
1) OLIVER SITENGU
2) THOMAS NAKASAMU
3) EDWARD MULOWA
4) LUCHENA WARD
MP
1) CAVIS M SHANDUBA 36 VOTES
2) TWAMBO MUTINTA 4 VOTES
3) GODFREY M BEENE 3 VOTES
COUNCIL CHAIRMAN
1) OLIVER SITENGU 30 VOTES
2) AMOS MALUMBE 10
3) EDWARD MULOWA 4 VOTES
5) SHAMBALA WARD
CAVIS SHANDUBA 28
MUTINTA TWAAMBO 11
GODFREY BEENE 2
6) ITUMBI WARD
MUTINTA TWAAMBO 19
CAVIS SHANDUBA 15
GODFREY BEENE. 9
7) MBILA WARD
CAVIS SHANDUBA 26
MUTINTA TWAAMBO 12
DIANA KAMPENGELE 6