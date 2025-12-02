HH STANDS FIRM ON DUE PROCESS, SAYS HE HAS ‘NO REGRETS’ IF BILL 7 FAILS
By: Justin Banda
President Hakainde Hichilema Reaffirmed Commitment To Continued Stakeholder Engagement On The Constitutional Amendment Process Until It Is Concluded.
The President Called On Stakeholders To Help Correct Misinformation Surrounding Bill 7, Emphasizing That Government Will Follow The Correct Procedures In Handling The Amendment.
He Added That He Would Not Regret It If Bill 7 Ultimately Fails To Pass, Stressing That Transparency And Due Process Remain Central To The Reform Effort.
President Hichilema made these remarks yesterday at state house as he meant church leaders from Lusaka,Copperbelt and Western Provinces.
