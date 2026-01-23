Highest Paid African Presidents/Prime Ministers/kings (Annually) 💰💵
01 King Mswati lll🇸🇿 $50 million
Eswatini’s Economy In 2025: $5 billion
02 Paul Biya🇨🇲 $610,000
Cameroon’s Economy In 2025: $60 billion
03 King Mohammed🇲🇦 VI $450,000
Morocco’s Economy In 2025: $179 billion
04 Cyril Ramaphosa🇿🇦 $233,000
South Africa’s Economy In 2025: $426 billion
05 William Ruto🇰🇪 $192,000
Kenya’s Economy In 2025: $136 billion
06 Yoweri Museveni🇺🇬 $183,000
Uganda’s Economy In 2025: $64 billion
07 Abdelmadjid Tebboune🇩🇿 $168,000
Algeria’s Economy In 2025: $288 billion
08 Emmerson Mnangagwa🇿🇼 $146,000
Zimbabwe’s Economy In 2025: $53 billion
09 Duma Boko🇧🇼 $110,000
Botswana’s Economy In 2025: $19 billion
10 Denis Sassou Nguesso🇨🇬 $108,400
Congo-Brazzaville’s Economy In 2025: $15,6 billion
11 Netumbo Nandi-Ndaitwah🇳🇦 $95,000
Namibia’s Economy In 2025: $14 billion
12 Alassane Ouattara🇨🇮 $91,000
Ivory Coast’s Economy In 2025: $99 billion
13 Aziz Akhannouch🇲🇦 $83,000
Morocco’s Economy In 2025: $179 billion
14 Felix Tshisekedi🇨🇩 $86,000
D.R. Congo’s Economy In 2025: $82 billion
15 John Mahama🇬🇭 $76,000
Ghana’s Economy In 2025: $111 billion
16 Bassuirou Diomaye Faye🇸🇳 $75,000
Senegal’s Economy In 2025: $36 billion
17 King Letsie🇱🇸 III $70,000
Lesotho’s Economy In 2025: $2.3 billion
18 Paul Kagame🇷🇼 $65,000
Rwanda’s Economy In 2025: $14 billion
19 Abdel Fattah el-Sisi🇪🇬 $62,000
Egypt’s Economy In 2025: $349 billion
20 Salva Kiir Mayardit🇸🇸 $60,000
South Sudan’s Economy In 2025: $4.9 billion