“IT’S A TRIBAL HUNT, ” PF CRIES FOUL

The opposition PF has complained that the graft fight by the Hakainde Hichilema Administration is a tribal hunt.

On its Facebook page, PF has outlined a number of people arrested just this week and those arrested since UPND formed Government.

The PF says:

Its not only a witch-hunt against the Patriotic Front but a tribal hunt!

ARRESTED, SEARCHED, QUESTIONED

This Week Alone;

1. Mr. Chilufya Tayali

2. Mr. Valden Findlay

3. Mrs. Dessilavia Findlay

4. Dr. Chitalu Chilufya MP

6. Mr. Kelvin Fube Bwalya ( KBF)

7. Mrs. Caroline Mulalelo Kakulubelwa

8. Zakir Hussein Motala



9. Imran Lunat

10. Abduraff Motala

11. Mr. Zindaba Soko

12. Miss Margaret Faith Musonda

13. Mr. Chasiya Kazembe

14. Mr. Mwansa Chitoshi

15. Mr. Bwalya Chiti

SO FAR ARRESTED

1. Hon. Davies Mwila

2. Mr. Amos Chanda

3. Hon. Nixon Chilangwa MP

4. Hon. Given Lubinda

5. Hon. Geoffrey Bwalya Mwamba

6. Hon. Ronald Chitotela

7. Mr. Sean Tembo



8. Hon. Joe Malanji MP

9. Hon. Bowman Lusambo MP

10. Hon. Masauso Kazungula Phiri MP

11. Hon. Chishimba Kambwili

12. Mr. Fredson Yamba

13. Hon. Davies Chama

14. Hon. Kalalwe Mukosa MP

15. Mr. McPherson Chanda

16. Mr. Kennedy Malama

17. Mr. Brian Nyoni

18. Hon. Andrew Lubusha MP searched

19. Mr. Goodward Mulubwa- searched

20. Mr. Clint Sichamba

21. Hon. Davies Chisopa MP

22. Mr. Kasonde Siame



23. Mr. Chanda Siame

24. Mr. Samuel Mulenga Bwalya-DBZ

25. Hon. Tasila Lungu-Mwansa MP

26. Mr. Patrick Mwansa

27. Mr. Charles Mushota

28. Mr. Chanda Kabwe

29. Ms. Charity Katanga

30. Ms. Ann Mwitwa

31. Dr. Patrick Nkanza

32. Mr. Bwalya Kalandanya

33. Mr. Milingo Lungu



34. Mr. Shabby Chilekwa

35. Mr. Bothwell Namuswa

36. PS Sibanze Simuchoba

37. Mr. Davison Lungu

38. PS Owen Mugeme-Zulu

39. Mr. Chisanga Chanda

40. Mr. Stardy Mwale

41. Mr. Hibene Mwiinga

42. Mrs. Mercy Munsanje Mweene

43. Hon. Mumbi Phiri

44. Hon. Stephen Kampyongo

45. Hon. Raphael Nakacinda

QUESTIONED/SEARCHED/VISITED

1. President Edgar Lungu and family members

2. Mama Esther Lungu

3. Goodward Mulubwa

4. Samuel Ngonga Mukupa

5. Amon Jere

6. Antonio Mwanza

7. Hon. Jean Kapata

8. Richard Musukwa

9. Kaizer Zulu