List of adopted UPND candidates for parliamentary seats in Eastern Province
Chipata Central- George Mwanza
Chipata North – Reuben Mtolo
Luangeni – Moses Moyo
Kasenengwa- Levison Ziwa
Chipangali- Andrew Lubusha
Lundazi- Golden Tembo
Lumezi North – Anderson Banda
Lumezi South – Lufeyo Ngoma
Chadiza West – Jonathan Daka
Chadiza East- Yamikani Nkoko
Kapoche – Lackson Lungu
Sinda – Masauso Tembo
Msanzala – Elias Daka
Petauke Central- Severian Makumbi Lungu
Kaumbwe – Aaron Mwanza
Chama South- Elijah Mvula
Chama North – Davison Mung’andu
Chama Central- Simon Goma
Malambo West – Simon Peter Phiri
Malambo East – Mike Mposha
Nyimba South – Aaron Banda
Nyimba North – Menyani Zulu
Chasefu South – Misheck Nyambose
Lusangazi Central – Douglas Lungu
Chipangali West, Mkaika, Milanzi, Chasefu South and Vubwi results are yet to be confirmed.