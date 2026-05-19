UPND PARLIAMENTARY ADOPTIONS — SOUTHERN PROVINCE

0

1.Kalomo Central -Harry Kamboni.

2.Kalomo South -Edgar Siakachoma.

3.Mapatizya -Emmeldah Munashaabantu.


4.Dundumwezi -Edgar Sing’ombe

5.Kazungula North -Clement Andeleki.

6.Kazungula South-Mukuni Siasiloka

7.Mazabuka Central – Vincent Lilanda

8.Magoye West- Nachombe Kabunda Siatwambo



9.Monze Central – Yvonne Shakantu

10.Pemba – Obey Habeenzu

11.Choma Central – Cornelius Mweetwa

12.Choma South – Trevor Mwiinde

13.Magoye East- Mweemba Malambo



14.Chikankata- Jacqueline Sabao

15.Siavonga – Darius Mulunda

16.Monze East- Jack Mwiimbu

17. Sinazongwe- Nchimunya Siakole

18. Bweengwa- Michelo Kasauta



19. Itezhi Tezhi West- Twaambo Mutinta

20. Itezhi Tezhi East- Credo Nanjuwa

21. Livingstone Central – Dillon Gracious Mayangwa

22. Maramba( New in Livingstone District) – Yvonne Kabba

23. Mbabala- Joseph Munsanje

CREDIT: CHOMBA MUSIKA/DAILY MAIL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here