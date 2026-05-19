UPND PARLIAMENTARY ADOPTIONS — SOUTHERN PROVINCE

1.Kalomo Central -Harry Kamboni.
2.Kalomo South -Edgar Siakachoma.
3.Mapatizya -Emmeldah Munashaabantu.
4.Dundumwezi -Edgar Sing’ombe
5.Kazungula North -Clement Andeleki.
6.Kazungula South-Mukuni Siasiloka
7.Mazabuka Central – Vincent Lilanda
8.Magoye West- Nachombe Kabunda Siatwambo
9.Monze Central – Yvonne Shakantu
10.Pemba – Obey Habeenzu
11.Choma Central – Cornelius Mweetwa
12.Choma South – Trevor Mwiinde
13.Magoye East- Mweemba Malambo
14.Chikankata- Jacqueline Sabao
15.Siavonga – Darius Mulunda
16.Monze East- Jack Mwiimbu
17. Sinazongwe- Nchimunya Siakole
18. Bweengwa- Michelo Kasauta
19. Itezhi Tezhi West- Twaambo Mutinta
20. Itezhi Tezhi East- Credo Nanjuwa
21. Livingstone Central – Dillon Gracious Mayangwa
22. Maramba( New in Livingstone District) – Yvonne Kabba
23. Mbabala- Joseph Munsanje
CREDIT: CHOMBA MUSIKA/DAILY MAIL