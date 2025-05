MAIZE PRODUCTION IN ZAMBIA SINCE 1987 IN METRIC TONS



Find below Zambia’s maize production trends from 1987. Look out for the years when Zambia had droughts:



2025: 3,655, 646

2024: 1,511,143

2023: 3,261,686

2022 2,706,243



2021 3,620,244

2020 3,387,469

2019 2,004,389

2018 2,394,907

2017 3,606,549



2016 2,873,052

2015 2,618,221

2014 3,350,671

2013 2,532,800

2012 2,852,687



2011 3,020,380

2010 2,795,483

2009 1,887,010

2008 1,211,566

2007 1,366,158

2006 1,424,439



2005 866,187

2004 1,213,202

2003 1,157,860

2002 601,606

2001 801,889



2000 850,466

1999 822,057

1998 638,134

1997 960,188

1996 1,409,485



1995 737,835

1994 1,020,749

1993 1,597,767

1992 483,492

1991 1,095,908

1990 1,119,670

1989 1,843,180

1988 1,943,219

1987 1,063,449



Source: MOA, Crop Forecast Survey