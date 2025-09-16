Malawi Elections Results Update:Vote counting begins in Malawi as former President Peter Mutharika takes early lead

Karonga Songwe Constituency
Ighembe School Station 1
Peter Mutharika: 226
Lazarus Chakwera: 94
Dalitso Kabambe: 33
Lilongwe Town Hall
Unofficial Results: Station 4
1.Joice Banda 02
2. Atupele Muluzi 08
3. Kondwani Nankhumwa 01
4. Dalitso Kabambe 34
5. Lazarus Chakwera 98
6. Arthur Peter Mutharika: 262
NTCHEU ASSEMBLY CHAMBER
Lazarus Chakwera: 47
Arthur Peter Mutharika :194
Dalitso Kabambe: 82
Atupele: 1
Njewa, Lilongwe
Station 5
Arthur Peter Mutharika: 128
Lazarus Chakwera: 164
Station 6
Arthur Peter Mutharika: 117
Lazarus Chakwera: 147
Mwanza District, here is how it stands;
Mutharika 35,295
Chakwera 309
Kabambe 1,572
Muluzi 2,890
Unofficial Results.
Ulumba Primary Stream 1, Zomba
Arthur Peter Mutharika: 437
Dalitso Kabambe: 7
Atupele Muluzi: 7
Joyce Banda: 2
Mpata – Nkolokoti School in Blantyre
Lazarus Chakwera 23
Peter Muthalika 273
Dalitso Kabambe 7
Atupele Muluzi. 4
Nancholi clinic polling station in Blantyre
Peter Mutharika 405
Dalitso Kabambe 33
Lazarus Chakwera 21
Mzimba East constituency
Mlimo School
Peter Mutharika 957
Lazarus Chakwera 27
Dalitso Kabambe,227
Atupele Muluzi 11
Joyce Banda 7
Njiza Primary School, Nsanje South Constituency
Peter Mutharika 328
Lazarus Chakwera 15
Dalitso Kabambe 2
Chilomoni Catholic in Blantyre
Peter Mutharika 305
Lazarus Chakwera 32
Joyce Banda 1
Dalitso Kabambe 25
St Dennis primary school, stream in Rumphi Central constituency
Enoch Chihana 148
Mathews Mtumbuka 63
McDowell Chidumba, MCP 41
Chandamale one stream: polling station in Rumphi Central constituency
Peter Mutharika I48
Dalitso Kabambe 57
Lazarus Chakwera 96
Rumphi Central constituency
Barwe primary school
Peter Mutharika 131
Lazarus Chakwera
84
Dalitso Kabambe
0
At Chipunga Primary School in Rumphi East constituency
Peter Mutharika 98
Lazarus Chakwera 51
Dalitso Kabambe 7
Mzimba East constituency
Chasato School
Arthur Peter Mutharika 789
Lazarus Chakwera: 91
Dalitso Kabambe: 16
Joyce Banda: 179
Karonga
Phapa Polling Station 1
Arthur Peter Mutharika: 223
Lazarus Chakwera: 31
Presidential Results
Mayembe School, Polling Station, Rumphi Central constituency
Arthur Peter Mutharika: 130
Lazarus Chakwera: 16
Dalitso Kabambe: 34