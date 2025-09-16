Malawi Elections Results Update:Vote counting begins in Malawi as former President Peter Mutharika takes early lead

Karonga Songwe Constituency
Ighembe School Station 1
Peter Mutharika: 226

Lazarus Chakwera: 94

Dalitso Kabambe: 33

Lilongwe Town Hall
Unofficial Results: Station 4

1.Joice Banda 02
2. Atupele Muluzi 08
3. Kondwani Nankhumwa 01
4. Dalitso Kabambe 34
5. Lazarus Chakwera 98
6. Arthur Peter Mutharika: 262

NTCHEU ASSEMBLY CHAMBER
Lazarus Chakwera: 47
Arthur Peter Mutharika :194
Dalitso Kabambe: 82
Atupele: 1

Njewa, Lilongwe
Station 5
Arthur Peter Mutharika: 128
Lazarus Chakwera: 164

Station 6
Arthur Peter Mutharika: 117
Lazarus Chakwera: 147

Mwanza District, here is how it stands;

Mutharika 35,295
Chakwera 309
Kabambe 1,572
Muluzi 2,890

Unofficial Results.

Ulumba Primary Stream 1, Zomba
Arthur Peter Mutharika: 437
Dalitso Kabambe: 7
Atupele Muluzi: 7
Joyce Banda: 2

Mpata – Nkolokoti School in Blantyre

Lazarus Chakwera 23
Peter Muthalika  273
Dalitso Kabambe   7
Atupele Muluzi.     4

Nancholi clinic polling station  in Blantyre

Peter Mutharika  405

Dalitso Kabambe  33

Lazarus Chakwera  21

Mzimba East constituency

Mlimo School

Peter Mutharika 957

Lazarus Chakwera 27

Dalitso Kabambe,227

Atupele Muluzi  11

Joyce Banda 7

Njiza Primary School, Nsanje South Constituency

Peter Mutharika 328

Lazarus Chakwera 15

Dalitso Kabambe 2

Chilomoni Catholic in Blantyre

Peter Mutharika 305

Lazarus Chakwera 32

Joyce Banda 1

Dalitso Kabambe 25

St Dennis primary school, stream in Rumphi Central constituency

Enoch Chihana 148

Mathews Mtumbuka  63

McDowell Chidumba, MCP 41

Chandamale one stream: polling station in Rumphi Central constituency

Peter Mutharika  I48

Dalitso Kabambe  57

Lazarus Chakwera  96

Rumphi Central constituency

Barwe primary school

Peter Mutharika 131

Lazarus Chakwera
84

Dalitso Kabambe

0

At Chipunga Primary School in Rumphi East constituency

Peter Mutharika 98

Lazarus Chakwera 51

Dalitso Kabambe 7

Mzimba East constituency
Chasato School
Arthur Peter Mutharika 789
Lazarus Chakwera: 91
Dalitso Kabambe: 16
Joyce Banda: 179

Karonga
Phapa Polling Station 1
Arthur Peter Mutharika: 223
Lazarus Chakwera: 31

Presidential Results
Mayembe School, Polling Station, Rumphi Central constituency

Arthur Peter Mutharika: 130
Lazarus Chakwera: 16
Dalitso Kabambe: 34

