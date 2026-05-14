Masebo has been walloped in the on going UPND adoption processes for Member of Parliament. “They will throw them into the blazing furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth”.
CONSTITUENCY RESULTS
Anita Kamanga- 36
Hon Sylvia Masebo- 08
DISTRICT RESULTS
Anita kamanga – 40
Hon Sylvia Masebo – 04
WARD RESULTS
Mulenje Ward
Anita Kamanga – 38
Hon Sylvia Masebo – 06
Njolwe Ward
Anita Kamanga – 40
Hon Sylvia Masebo – 04
Nchute Ward
Anita Kamanga – 39
Hon Sylvia Masebo – 05
Katoba Ward
Anita Kamanga – 36
Hon Sylvia Masebo – 08
Lwimba Ward
Anita Kamanga – 22
Hon Sylvia Masebo– 22
Manyika Ward
Anita Kamanga – 40
Hon Sylvia Masebo – 04
Mwalumina Ward
Anita Kamanga – 44
Sylvia Masebo – l0
Chalimbana Ward
Hon Sylvia Masebo – 25
Anita Kamanga- 19
Chongwe Central
Anita Kamanga – 37
Hon Sylvia Masebo – 07
Kapete Ward
Anita Kamanga – 29
Hon Sylvia Masebo – 15
Nakatindi Ward
Anita Kamanga – 36
Hon Sylvia Masebo – 08
Total Results
Anita Kamanga – 380 points
Sylvia Masebo – 104 points