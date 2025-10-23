Most Spoken African Languages and Where They Are Spoken

0

Most Spoken African Languages and Where They Are Spoken

1. Kiswahili (230 million speakers) – Predominantly spoken in Tanzania, Kenya, Uganda, Democratic Republic of Congo, Rwanda, Burundi, Mozambique, and Comoros.


2. Nigerian Pidgin (121 million) – Widely spoken across Nigeria, and also understood in parts of Ghana, Cameroon, and Sierra Leone.



3. Hausa (120 million) – Mainly spoken in Nigeria, Niger, Ghana, Cameroon, and Chad.


4. Egyptian Arabic (119 million) – Predominantly spoken in Egypt.



5. Amharic (57 million) – The official language of Ethiopia.

6. Yoruba (50 million) – Spoken mainly in Nigeria, with communities in Benin and Togo.



7. Sudanese Arabic (48 million) – Predominantly spoken in Sudan and parts of South Sudan.

8. Igbo (45 million) – Spoken mainly in southeastern Nigeria.


9. Fulani (Fulfulde/Pulaar) (41.6 million) – Spoken by the Fulani people across West and Central Africa, including Nigeria, Senegal, Guinea, Mali, Niger, Cameroon, and Chad.

10. Oromo (37.4 million) – Predominantly spoken in Ethiopia and parts of Kenya.



11. Algerian Arabic (31 million) – Spoken mainly in Algeria.

12. Berber (Tamazight) (32 million) – Spoken across Morocco, Algeria, Libya, Mali, and Niger.



13. IsiZulu (28 million) – Predominantly spoken in South Africa, with smaller communities in Eswatini (Swaziland) and Lesotho.



14. Moroccan Arabic (Darija) (21 million) – Spoken mainly in Morocco.

15. Malagasy (20 million) – The national language of Madagascar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here