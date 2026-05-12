NJOMBO TAKES EARLY LEAD IN UPND LUSAKA MAYORAL ADOPTION PRIMARIES

By Kazembe Chibale

Lusaka -12th May, 2026

Aspiring Lusaka Mayor candidate Rev. William Njombo has taken an early lead in the UPND Mayoral adoption primaries, securing wins in 9 of 10 constituencies and 31 of 35 wards verified so far.

The results position Njombo as the front-runner for the party’s mayoral candidacy in Lusaka ahead of the August 2026 General Elections. Party structures in the remaining constituencies, Munali and Chawama, are expected to vote in the coming days. Njombo’s campaign reports strong support on the ground in both areas.

His competitors for the position include outgoing Deputy Mayor Ms. Ketty Nanyangwe and vlogger Simon Mwewa. According to verified results, Mwewa has not secured a constituency or ward win.

The outcome reflects broad endorsement of Njombo by UPND structures across Lusaka. Constituencies including Chawama, Makeni, Lima, Kanyama, Roma, Matero, Mandevu, and Lusaka Central returned overwhelming votes for the UPND Chairman for Religious Affairs.

Campaign officials attribute the performance to Njombo’s 10 years of grassroots mobilisation across Lusaka and his transformation of the Religious Affairs Committee into a national network of tens of thousands of chaplains. They also point to his visibility in community programmes, youth rehabilitation, education, and empowerment initiatives for vulnerable populations.

“This victory is a testament to the confidence UPND structures and the people of Lusaka have placed in Rev. William Njombo,” said one constituency chairman.

“His hard work in grassroots mobilisation, love for humanity, and loyalty to the party and President Hakainde Hichilema is paying off.”

The campaign team urged party structures to disregard reports suggesting a different outcome, describing them as propaganda aimed at misleading party members and the electorate in Lusaka.

Rev. William Njombo has been active in Lusaka politics since 2016. He won the 2021 Mayoral adoption elections before stepping aside at the party’s request to allow alliance partners to field a candidate. He then formed the Operation Grab Lusaka [OGL] team, which campaigned for the party’s President, Mayor, MPs, and Councillors using his own resources.

Lusaka Mayoral Primary Results.

Kanyama Constituency

Constituency Ranking

1) William Njombo

2) Ketty Nanyangwe

3) Chitambala Mwewa

Chinika ward Ranking

1) William Njombo

2) Ketty Nanyangwe

3) Chitambala Mwewa

Garden Park Ranking

1) William Njombo

Did not rank the rest due to the fact that they don’t know them.

Kanyama Ward Ranking

1) William Njombo

2) Ketty Nanyangwe

3) Simon Mwewa

Makeni Constituency

Constituency Ranking

1) William Njombo

2) Ketty Nanyangwe

3) Chitamba Mwewa

Harry Mwaanga Ward Ranking

1) William Njombo

2) Ketty Nanyangwe

3) Chitamba Mwewa.

Makeni Villa Ward Ranking

1) William Njombo

2) Ketty Nanyangwe

3) Chitamba Mwewa

Munkolo Ward Ranking

1) William Njombo

Did not rank the rest.

Lusaka Central Constituency

Constituency Ranking

1) William Njombo

2) Ketty Nanyangwe

3) Chitamba Mwewa

Independence Ward Ranking

1) William Njombo

2) Ketty Nanyangwe

3) Chitamba Mwewa

Kabulonga ward Ranking

1) William Njombo

2) Ketty Nanyangwe

3) Chitamba Mwewa

Lubwa Ward Ranking

1) William Njombo

2) Ketty Nanyangwe

3) Chitamba Mwewa

Kabwata Constituency

Constituency Ranking

1) William Njombo

2) Ketty Nanyangwe

3) Chitamba Mwewa

Chilenje Ward Ranking

1) William Njombo

2) Ketty Nanyangwe

3) Chitamba Mwewa

Kabwata Ward Ranking

William Njombo

2) Ketty Nanyangwe

3) Chitamba Mwewa

Kamulanga Ward Ranking

1) Ketty Nanyangwe

2) William Njombo

3) Chitambala Mwewa

Kamwala Ward Ranking

1) Ketty Nanyangwe

2) William Njombo

3) Chitamba Mwewa

Libala Ward Ranking

1) William Njombo

2) Ketty Nanyangwe

3) Chitamba Mwewa

Lima Constituency

Constituency Ranking

1) William Njombo

2) Ketty Nanyangwe

3) Chitamba Mwewa

Lima Ward

1) Ketty Nanyangwe

2) William Njombo

3) Chitamba Mwewa

Mwembeshi Ward Ranking

1) William Njombo

2) Ketty Nanyangwe

3) Chitamba Mwewa

Matero Constituency

Constituency Ranking

1) William Njombo

2) Ketty Nanyangwe

3) Chitamba Mwewa

Matero Ward Ranking

1) William Njombo

2) Ketty Nanyangwe

3) Chitamba Mwewa

Kapwepwe Ward Ranking.

William Njombo

2) Ketty Nanyangwe

3) Chitamba Mwewa

Muchinga Ward Ranking

1) William Njombo

2) Ketty Nanyangwe

3) Chitamba Mwewa

Mandevu Constituency

Constituency Ranking

1) William Njombo

2) Ketty Nanyangwe

3) Chitamba Mwewa

Mpulungu Ward Ranking

1) William Njombo

2) Ketty Nanyangwe

3) Chitamba Mwewa

Chaisa Ward Ranking

William Njombo

2) Ketty Nanyangwe

3) Chitamba Mwewa

Kabanana Ward Ranking

1) William Njombo

2) Ketty Nanyangwe

3) Chitamba Mwewa

Justin Kabwe Ward Ranking

1) William Njombo

2) Ketty Nanyangwe

3) Chitambala Mwewa

Raphael Chota Ward Ranking

1) William Njombo

2) Ketty Nanyangwe

3) Chitambala Mwewa

Roma Constituency

Constituency Ranking

1) William Njombo

2) Ketty Nanyangwe

3) Chitambala Mwewa

Mulungushi Ward

1) William Njombo

2) Chitamba Mwewa

3) Ketty Nanyangwe

Kalingalinga Ward

1) William Njombo

2) Chitamba Mwewa

3) Ketty Nanyangwe

Sulwizya Ward

1) Ketty Nanyangwe

2) William Njombo

3) Chitamba Mwewa

Ngwerere Ward Ranking

1) William Njombo

2) Ketty Nanyangwe

3) Chitambala Mwewa

Roma Ward Ranking

1) William Njombo

2) Ketty Nanyangwe

3) Chitambala Mwewa

CIC PRESS TEAM