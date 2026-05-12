NJOMBO TAKES EARLY LEAD IN UPND LUSAKA MAYORAL ADOPTION PRIMARIES
By Kazembe Chibale
Lusaka -12th May, 2026
Aspiring Lusaka Mayor candidate Rev. William Njombo has taken an early lead in the UPND Mayoral adoption primaries, securing wins in 9 of 10 constituencies and 31 of 35 wards verified so far.
The results position Njombo as the front-runner for the party’s mayoral candidacy in Lusaka ahead of the August 2026 General Elections. Party structures in the remaining constituencies, Munali and Chawama, are expected to vote in the coming days. Njombo’s campaign reports strong support on the ground in both areas.
His competitors for the position include outgoing Deputy Mayor Ms. Ketty Nanyangwe and vlogger Simon Mwewa. According to verified results, Mwewa has not secured a constituency or ward win.
The outcome reflects broad endorsement of Njombo by UPND structures across Lusaka. Constituencies including Chawama, Makeni, Lima, Kanyama, Roma, Matero, Mandevu, and Lusaka Central returned overwhelming votes for the UPND Chairman for Religious Affairs.
Campaign officials attribute the performance to Njombo’s 10 years of grassroots mobilisation across Lusaka and his transformation of the Religious Affairs Committee into a national network of tens of thousands of chaplains. They also point to his visibility in community programmes, youth rehabilitation, education, and empowerment initiatives for vulnerable populations.
“This victory is a testament to the confidence UPND structures and the people of Lusaka have placed in Rev. William Njombo,” said one constituency chairman.
“His hard work in grassroots mobilisation, love for humanity, and loyalty to the party and President Hakainde Hichilema is paying off.”
The campaign team urged party structures to disregard reports suggesting a different outcome, describing them as propaganda aimed at misleading party members and the electorate in Lusaka.
Rev. William Njombo has been active in Lusaka politics since 2016. He won the 2021 Mayoral adoption elections before stepping aside at the party’s request to allow alliance partners to field a candidate. He then formed the Operation Grab Lusaka [OGL] team, which campaigned for the party’s President, Mayor, MPs, and Councillors using his own resources.
Lusaka Mayoral Primary Results.
Kanyama Constituency
Constituency Ranking
1) William Njombo
2) Ketty Nanyangwe
3) Chitambala Mwewa
Chinika ward Ranking
1) William Njombo
2) Ketty Nanyangwe
3) Chitambala Mwewa
Garden Park Ranking
1) William Njombo
Did not rank the rest due to the fact that they don’t know them.
Kanyama Ward Ranking
1) William Njombo
2) Ketty Nanyangwe
3) Simon Mwewa
Makeni Constituency
Constituency Ranking
1) William Njombo
2) Ketty Nanyangwe
3) Chitamba Mwewa
Harry Mwaanga Ward Ranking
1) William Njombo
2) Ketty Nanyangwe
3) Chitamba Mwewa.
Makeni Villa Ward Ranking
1) William Njombo
2) Ketty Nanyangwe
3) Chitamba Mwewa
Munkolo Ward Ranking
1) William Njombo
Did not rank the rest.
Lusaka Central Constituency
Constituency Ranking
1) William Njombo
2) Ketty Nanyangwe
3) Chitamba Mwewa
Independence Ward Ranking
1) William Njombo
2) Ketty Nanyangwe
3) Chitamba Mwewa
Kabulonga ward Ranking
1) William Njombo
2) Ketty Nanyangwe
3) Chitamba Mwewa
Lubwa Ward Ranking
1) William Njombo
2) Ketty Nanyangwe
3) Chitamba Mwewa
Kabwata Constituency
Constituency Ranking
1) William Njombo
2) Ketty Nanyangwe
3) Chitamba Mwewa
Chilenje Ward Ranking
1) William Njombo
2) Ketty Nanyangwe
3) Chitamba Mwewa
Kabwata Ward Ranking
William Njombo
2) Ketty Nanyangwe
3) Chitamba Mwewa
Kamulanga Ward Ranking
1) Ketty Nanyangwe
2) William Njombo
3) Chitambala Mwewa
Kamwala Ward Ranking
1) Ketty Nanyangwe
2) William Njombo
3) Chitamba Mwewa
Libala Ward Ranking
1) William Njombo
2) Ketty Nanyangwe
3) Chitamba Mwewa
Lima Constituency
Constituency Ranking
1) William Njombo
2) Ketty Nanyangwe
3) Chitamba Mwewa
Lima Ward
1) Ketty Nanyangwe
2) William Njombo
3) Chitamba Mwewa
Mwembeshi Ward Ranking
1) William Njombo
2) Ketty Nanyangwe
3) Chitamba Mwewa
Matero Constituency
Constituency Ranking
1) William Njombo
2) Ketty Nanyangwe
3) Chitamba Mwewa
Matero Ward Ranking
1) William Njombo
2) Ketty Nanyangwe
3) Chitamba Mwewa
Kapwepwe Ward Ranking.
William Njombo
2) Ketty Nanyangwe
3) Chitamba Mwewa
Muchinga Ward Ranking
1) William Njombo
2) Ketty Nanyangwe
3) Chitamba Mwewa
Mandevu Constituency
Constituency Ranking
1) William Njombo
2) Ketty Nanyangwe
3) Chitamba Mwewa
Mpulungu Ward Ranking
1) William Njombo
2) Ketty Nanyangwe
3) Chitamba Mwewa
Chaisa Ward Ranking
William Njombo
2) Ketty Nanyangwe
3) Chitamba Mwewa
Kabanana Ward Ranking
1) William Njombo
2) Ketty Nanyangwe
3) Chitamba Mwewa
Justin Kabwe Ward Ranking
1) William Njombo
2) Ketty Nanyangwe
3) Chitambala Mwewa
Raphael Chota Ward Ranking
1) William Njombo
2) Ketty Nanyangwe
3) Chitambala Mwewa
Roma Constituency
Constituency Ranking
1) William Njombo
2) Ketty Nanyangwe
3) Chitambala Mwewa
Mulungushi Ward
1) William Njombo
2) Chitamba Mwewa
3) Ketty Nanyangwe
Kalingalinga Ward
1) William Njombo
2) Chitamba Mwewa
3) Ketty Nanyangwe
Sulwizya Ward
1) Ketty Nanyangwe
2) William Njombo
3) Chitamba Mwewa
Ngwerere Ward Ranking
1) William Njombo
2) Ketty Nanyangwe
3) Chitambala Mwewa
Roma Ward Ranking
1) William Njombo
2) Ketty Nanyangwe
3) Chitambala Mwewa
CIC PRESS TEAM