NORA HAUPTLE EXPECTED TO NAME THE 26-MEMBER COPPER QUEENS SQUAD

‎For the Upcoming 4-Nations Tournament to be held in Zambia. Note that the Tournament will be a preparatory Session for the 2026 Wafcon in August.



‎55 Current Pool of Copper Queens Players available for Selection 👇

‎GOALKEEPERS
‎1. Hazel Nali 🇿🇲 Zesco Ndola Girls
‎2. Catherine Musonda 🇿🇲 Red Arrows
‎3. Mwila Mufunte 🇿🇲 Green Buffaloes
‎4. Loveness Tonge 🇿🇲 Green Eagles
‎5. Eunice Sakala 🇿🇲 Indeni Roses
‎6. Agness Fabiola Banda 🇿🇲 Nchanga Queens



‎DEFENDERS
‎7. Martha Tembo 🇹🇷 Hakkarigucu
‎8. Lushomo Mweemba 🇹🇷 Hakkarigucu
‎9. Saliya Mwanza 🇿🇲 Elite Ladies
‎10. Rachel Nachula 🇿🇲 Green Buffaloes
‎11. Judith Soko 🇿🇲 Zesco Ndola Girls
‎12. Blessings Maluba 🇿🇲 Nchanga Queens
‎13. Margaret Belemu 🇿🇲 Red Arrows
‎14. Memory Nthala 🇿🇲 Green Buffaloes
‎15. Pauline Zulu 🇿🇲 Zesco Ndola Girls
‎16. Marjory Mulenga 🇿🇲 Zesco Ndola Girls
‎17. Margret Gondwe 🇿🇲 Green Buffaloes
‎18. Jacqueline Chomba 🇿🇲 Zesco Ndola Girls


‎19. Thelma Chella 🇿🇲 Zanaco Ladies
‎20. Lweendo Hanoongo 🇿🇲 Amazing Grace
‎21. Natasha Nkaka 🇿🇲 Green Eagles
‎22. Justina Zulu 🇿🇲 Zanaco Ladies
‎23. Matildah Mukunda 🇿🇲 Elite Ladies



‎MIDFIELDERS
‎24. Grace Chanda 🇲🇽 Queretaro FC
‎25. Hellen Chanda 🇸🇦 Eastern Flames FC
‎26. Evarine Katongo 🇮🇱 Hapoel Raanana
‎27. Ireen Lungu 🇨🇳 Sichun WFC
‎28. Susan Banda 🇹🇷 Cekmekoy FC
‎29. Rhoda Chileshe 🇿🇲 Indeni Roses
‎30. Natasha Witika 🇿🇲 Konkola Queens
‎31. Esther Muchinga 🇿🇲 Zesco Ndola Girls
‎32. Mary Wilombe 🇿🇲 Red Arrows
‎33. Avel Chitundu 🇿🇲 Zesco Ndola Girls
‎34. Mary Mambwe 🇿🇲 Red Arrows
‎35. Mercy Chipasula 🇿🇲 Zesco Ndola Girls
‎36. Eneless Phiri 🇿🇲 Zesco Ndola Girls
‎37. Ngosa Chabwe 🇿🇲 Indeni Roses
‎38. Maweta Chilenga 🇿🇲 Green Buffaloes
‎39. Pumulo Lubasi 🇿🇲 Zanaco Ladies
‎40. Natasha Nanyangwe 🇿🇲 Green Buffaloes



‎FORWARDS
‎41. Barbra Banda 🇺🇲 Orlando Pride
‎42. Racheal Kundananji 🇺🇲 Bay FC
‎43. Prisca Chilufya 🇺🇲 Angel City
‎44. Samiah Phiri 🇨🇵 Thonon Evian Grand Genève


‎45. Fridah Mukoma 🇨🇳 Beijing Women FC
‎46. Xiomara Mapepa 🇸🇦 Altaraji Ladies
‎47. Kabange Mupopo 🇨🇳 Henan WFC
‎48. Ochuumba Oseke 🇨🇳 Quanzhou Na’nan
‎49. Namute Chileshe  🇨🇳 Wuhan Jiangda
‎50. Regina Chanda 🇿🇲 Zanaco Ladies
‎51. Penelope Mulubwa 🇿🇲 Zesco Ndola Girls


‎52. Agness Phiri 🇿🇲 Green Buffaloes
‎53. Racheal Moono 🇿🇲 Green Eagles
‎54. Ruth Muwowo 🇿🇲 Amazing Grace
‎55. Fridah Kabwe ‎🇿🇲 Zesco Ndola Girls

4-Nations Tournament
✅ Zambia 🇿🇲
✅ Kenya 🇰🇪
✅ Zimbabwe 🇿🇼
✅ Burkina Faso 🇧🇫

