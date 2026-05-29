NORA HAUPTLE EXPECTED TO NAME THE 26-MEMBER COPPER QUEENS SQUAD:
For the Upcoming 4-Nations Tournament to be held in Zambia. Note that the Tournament will be a preparatory Session for the 2026 Wafcon in August.
55 Current Pool of Copper Queens Players available for Selection 👇
GOALKEEPERS
1. Hazel Nali 🇿🇲 Zesco Ndola Girls
2. Catherine Musonda 🇿🇲 Red Arrows
3. Mwila Mufunte 🇿🇲 Green Buffaloes
4. Loveness Tonge 🇿🇲 Green Eagles
5. Eunice Sakala 🇿🇲 Indeni Roses
6. Agness Fabiola Banda 🇿🇲 Nchanga Queens
DEFENDERS
7. Martha Tembo 🇹🇷 Hakkarigucu
8. Lushomo Mweemba 🇹🇷 Hakkarigucu
9. Saliya Mwanza 🇿🇲 Elite Ladies
10. Rachel Nachula 🇿🇲 Green Buffaloes
11. Judith Soko 🇿🇲 Zesco Ndola Girls
12. Blessings Maluba 🇿🇲 Nchanga Queens
13. Margaret Belemu 🇿🇲 Red Arrows
14. Memory Nthala 🇿🇲 Green Buffaloes
15. Pauline Zulu 🇿🇲 Zesco Ndola Girls
16. Marjory Mulenga 🇿🇲 Zesco Ndola Girls
17. Margret Gondwe 🇿🇲 Green Buffaloes
18. Jacqueline Chomba 🇿🇲 Zesco Ndola Girls
19. Thelma Chella 🇿🇲 Zanaco Ladies
20. Lweendo Hanoongo 🇿🇲 Amazing Grace
21. Natasha Nkaka 🇿🇲 Green Eagles
22. Justina Zulu 🇿🇲 Zanaco Ladies
23. Matildah Mukunda 🇿🇲 Elite Ladies
MIDFIELDERS
24. Grace Chanda 🇲🇽 Queretaro FC
25. Hellen Chanda 🇸🇦 Eastern Flames FC
26. Evarine Katongo 🇮🇱 Hapoel Raanana
27. Ireen Lungu 🇨🇳 Sichun WFC
28. Susan Banda 🇹🇷 Cekmekoy FC
29. Rhoda Chileshe 🇿🇲 Indeni Roses
30. Natasha Witika 🇿🇲 Konkola Queens
31. Esther Muchinga 🇿🇲 Zesco Ndola Girls
32. Mary Wilombe 🇿🇲 Red Arrows
33. Avel Chitundu 🇿🇲 Zesco Ndola Girls
34. Mary Mambwe 🇿🇲 Red Arrows
35. Mercy Chipasula 🇿🇲 Zesco Ndola Girls
36. Eneless Phiri 🇿🇲 Zesco Ndola Girls
37. Ngosa Chabwe 🇿🇲 Indeni Roses
38. Maweta Chilenga 🇿🇲 Green Buffaloes
39. Pumulo Lubasi 🇿🇲 Zanaco Ladies
40. Natasha Nanyangwe 🇿🇲 Green Buffaloes
FORWARDS
41. Barbra Banda 🇺🇲 Orlando Pride
42. Racheal Kundananji 🇺🇲 Bay FC
43. Prisca Chilufya 🇺🇲 Angel City
44. Samiah Phiri 🇨🇵 Thonon Evian Grand Genève
45. Fridah Mukoma 🇨🇳 Beijing Women FC
46. Xiomara Mapepa 🇸🇦 Altaraji Ladies
47. Kabange Mupopo 🇨🇳 Henan WFC
48. Ochuumba Oseke 🇨🇳 Quanzhou Na’nan
49. Namute Chileshe 🇨🇳 Wuhan Jiangda
50. Regina Chanda 🇿🇲 Zanaco Ladies
51. Penelope Mulubwa 🇿🇲 Zesco Ndola Girls
52. Agness Phiri 🇿🇲 Green Buffaloes
53. Racheal Moono 🇿🇲 Green Eagles
54. Ruth Muwowo 🇿🇲 Amazing Grace
55. Fridah Kabwe 🇿🇲 Zesco Ndola Girls
4-Nations Tournament
✅ Zambia 🇿🇲
✅ Kenya 🇰🇪
✅ Zimbabwe 🇿🇼
✅ Burkina Faso 🇧🇫
#UNCLELUCKY