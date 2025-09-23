Official Results Released by the Malawi Electoral Commission
Former President Peter Mutharika is leading with 71.2 per cent of the official results tallied so far. Earlier Malawi24 projections, based on unofficial results and surveys, had already placed the Democratic Progressive Party (DPP) candidate ahead with more than 55 per cent. Exit polls which Malawi24 carried on Facebook and X (formerly Twitter) also predicted his strong showing, indicating support above 55 per cent.
National Official Results Released by the Malawi Electoral Commission as of today
From 24 Electoral Councils Counted So Far
• Lazarus Chakwera (MCP): 990,872 (23.9%)
• Dalitso Kabambe (UTM): 204,271 (4.9%)
• Peter Mutharika (DPP): 2,954,553 (71.2%)
• Grand Total Valid Votes (3 candidates): 4,149,696
District-by-District Results
Chitipa
• Chakwera: 13,936
• Kabambe: 9,035
• Mutharika: 35,827
Karonga Town
• Chakwera: 4,388
• Kabambe: 3,413
• Mutharika: 8,971
Kasungu Municipality
• Chakwera: 8,818
• Kabambe: 1,019
• Mutharika: 7,831
Likoma
• Chakwera: 1,817
• Kabambe: 485
• Mutharika: 4,177
Luchenza
• Chakwera: 336
• Kabambe: 232
• Mutharika: 7,547
Mulanje
• Chakwera: 3,195
• Kabambe: 2,579
• Mutharika: 207,596
Mwanza
• Chakwera: 2,228
• Kabambe: 2,203
• Mutharika: 30,576
Mzuzu City
• Chakwera: 15,013
• Kabambe: 12,782
• Mutharika: 25,077
Neno
• Chakwera: 1,370
• Kabambe: 1,024
• Mutharika: 36,607
Ntchisi
• Chakwera: 81,635
• Kabambe: 2,671
• Mutharika: 11,365
Rumphi
• Chakwera: 24,486
• Kabambe: 6,627
• Mutharika: 29,957
Salima
• Chakwera: 49,443
• Kabambe: 3,673
• Mutharika: 60,830
Zomba City
• Chakwera: 3,472
• Kabambe: 3,990
• Mutharika: 35,536
Machinga
• Chakwera: 4,541
• Kabambe: 2,492
• Mutharika: 177,387
Nkhotakota
• Chakwera: 50,776
• Kabambe: 2,866
• Mutharika: 52,259
Lilongwe City
• Chakwera: 102,787
• Kabambe: 28,570
• Mutharika: 145,908
Dowa
• Chakwera: 216,091
• Kabambe: 3,534
• Mutharika: 15,906
Chikwawa
• Chakwera: 7,290
• Kabambe: 2,736
• Mutharika: 187,283
Nsanje
• Chakwera: 10,063
• Kabambe: 1,619
• Mutharika: 93,197
Zomba Rural
• Chakwera: 5,676
• Kabambe: 3,761
• Mutharika: 213,241
Blantyre City
• Chakwera: 17,419
• Kabambe: 25,572
• Mutharika: 197,532
Mzimba
• Chakwera: 91,509
• Kabambe: 19,876
• Mutharika: 118,117
Balaka
• Chakwera: 3,343
• Kabambe: 3,389
• Mutharika: 120,021
Thyolo
• Chakwera: 2,943
• Kabambe: 2,516
• Mutharika: 200,131