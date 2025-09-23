Official Results Released by the Malawi Electoral Commission

Former President Peter Mutharika is leading with 71.2 per cent of the official results tallied so far. Earlier Malawi24 projections, based on unofficial results and surveys, had already placed the Democratic Progressive Party (DPP) candidate ahead with more than 55 per cent. Exit polls which Malawi24 carried on Facebook and X (formerly Twitter) also predicted his strong showing, indicating support above 55 per cent.



National Official Results Released by the Malawi Electoral Commission as of today



From 24 Electoral Councils Counted So Far
• Lazarus Chakwera (MCP): 990,872 (23.9%)


• Dalitso Kabambe (UTM): 204,271 (4.9%)
• Peter Mutharika (DPP): 2,954,553 (71.2%)
• Grand Total Valid Votes (3 candidates): 4,149,696


District-by-District Results

Chitipa
• Chakwera: 13,936
• Kabambe: 9,035
• Mutharika: 35,827



Karonga Town
• Chakwera: 4,388
• Kabambe: 3,413
• Mutharika: 8,971

Kasungu Municipality
• Chakwera: 8,818
• Kabambe: 1,019
• Mutharika: 7,831



Likoma
• Chakwera: 1,817
• Kabambe: 485
• Mutharika: 4,177

Luchenza
• Chakwera: 336
• Kabambe: 232
• Mutharika: 7,547

Mulanje
• Chakwera: 3,195
• Kabambe: 2,579
• Mutharika: 207,596



Mwanza
• Chakwera: 2,228
• Kabambe: 2,203
• Mutharika: 30,576

Mzuzu City
• Chakwera: 15,013
• Kabambe: 12,782
• Mutharika: 25,077

Neno
• Chakwera: 1,370
• Kabambe: 1,024
• Mutharika: 36,607



Ntchisi
• Chakwera: 81,635
• Kabambe: 2,671
• Mutharika: 11,365

Rumphi
• Chakwera: 24,486
• Kabambe: 6,627
• Mutharika: 29,957



Salima
• Chakwera: 49,443
• Kabambe: 3,673
• Mutharika: 60,830

Zomba City
• Chakwera: 3,472
• Kabambe: 3,990
• Mutharika: 35,536

Machinga
• Chakwera: 4,541
• Kabambe: 2,492
• Mutharika: 177,387



Nkhotakota
• Chakwera: 50,776
• Kabambe: 2,866
• Mutharika: 52,259

Lilongwe City
• Chakwera: 102,787
• Kabambe: 28,570
• Mutharika: 145,908



Dowa
• Chakwera: 216,091
• Kabambe: 3,534
• Mutharika: 15,906

Chikwawa
• Chakwera: 7,290
• Kabambe: 2,736
• Mutharika: 187,283



Nsanje
• Chakwera: 10,063
• Kabambe: 1,619
• Mutharika: 93,197

Zomba Rural
• Chakwera: 5,676
• Kabambe: 3,761
• Mutharika: 213,241



Blantyre City
• Chakwera: 17,419
• Kabambe: 25,572
• Mutharika: 197,532

Mzimba
• Chakwera: 91,509
• Kabambe: 19,876
• Mutharika: 118,117



Balaka
• Chakwera: 3,343
• Kabambe: 3,389
• Mutharika: 120,021

Thyolo
• Chakwera: 2,943
• Kabambe: 2,516
• Mutharika: 200,131

