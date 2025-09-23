Peter Mutharika has taken a commanding lead in the presidential race

0

Former President Peter Mutharika has taken a commanding lead in the presidential race, opening a gap of 1,250,373 votes over his closest rival, Lazarus Chakwera, according to official results released so far.



National official results from the MEC as of today, covering 24 electoral councils, show:

Lazarus Chakwera (MCP): 722,575

Dalitso Kabambe (UTM): 146,664

Peter Mutharika (DPP): 2,022,879

District-by-District Results



Chitipa
• Chakwera: 13,936
• Kabambe: 9,035
• Mutharika: 35,827

Karonga Town
• Chakwera: 4,388
• Kabambe: 3,413
• Mutharika: 8,971



Kasungu Municipality
• Chakwera: 8,818
• Kabambe: 1,019
• Mutharika: 7,831

Likoma
• Chakwera: 1,817
• Kabambe: 485
• Mutharika: 4,177



Luchenza
• Chakwera: 336
• Kabambe: 232
• Mutharika: 7,547

Mulanje
• Chakwera: 3,195
• Kabambe: 2,579
• Mutharika: 207,596

Mwanza
• Chakwera: 2,228
• Kabambe: 2,203
• Mutharika: 30,576



Mzuzu City
• Chakwera: 15,013
• Kabambe: 12,782
• Mutharika: 25,077

Neno
• Chakwera: 1,370
• Kabambe: 1,024
• Mutharika: 36,607

Ntchisi
• Chakwera: 81,635
• Kabambe: 2,671
• Mutharika: 11,365



Rumphi
• Chakwera: 24,486
• Kabambe: 6,627
• Mutharika: 29,957

Salima
• Chakwera: 49,443
• Kabambe: 3,673
• Mutharika: 60,830



Zomba City
• Chakwera: 3,472
• Kabambe: 3,990
• Mutharika: 35,536

Machinga
• Chakwera: 4,541
• Kabambe: 2,492
• Mutharika: 177,387

Nkhotakota
• Chakwera: 50,776
• Kabambe: 2,866
• Mutharika: 52,259



Lilongwe City
• Chakwera: 102,787
• Kabambe: 28,570
• Mutharika: 145,908

Dowa
• Chakwera: 216,091
• Kabambe: 3,534
• Mutharika: 15,906

Chikwawa
• Chakwera: 7,290
• Kabambe: 2,736
• Mutharika: 187,283



Nsanje
• Chakwera: 10,063
• Kabambe: 1,619
• Mutharika: 93,197

Zomba Rural
• Chakwera: 5,676
• Kabambe: 3,761
• Mutharika: 213,241

Blantyre City
• Chakwera: 17,419
• Kabambe: 25,572
• Mutharika: 197,532



Mzimba
• Chakwera: 91,509
• Kabambe: 19,876
• Mutharika: 118,117

Balaka
• Chakwera: 3,343
• Kabambe: 3,389
• Mutharika: 120,021

Thyolo
• Chakwera: 2,943
• Kabambe: 2,516
• Mutharika: 200,131

Credit: Malawi24

