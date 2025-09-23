Former President Peter Mutharika has taken a commanding lead in the presidential race, opening a gap of 1,250,373 votes over his closest rival, Lazarus Chakwera, according to official results released so far.
National official results from the MEC as of today, covering 24 electoral councils, show:
Lazarus Chakwera (MCP): 722,575
Dalitso Kabambe (UTM): 146,664
Peter Mutharika (DPP): 2,022,879
District-by-District Results
Chitipa
• Chakwera: 13,936
• Kabambe: 9,035
• Mutharika: 35,827
Karonga Town
• Chakwera: 4,388
• Kabambe: 3,413
• Mutharika: 8,971
Kasungu Municipality
• Chakwera: 8,818
• Kabambe: 1,019
• Mutharika: 7,831
Likoma
• Chakwera: 1,817
• Kabambe: 485
• Mutharika: 4,177
Luchenza
• Chakwera: 336
• Kabambe: 232
• Mutharika: 7,547
Mulanje
• Chakwera: 3,195
• Kabambe: 2,579
• Mutharika: 207,596
Mwanza
• Chakwera: 2,228
• Kabambe: 2,203
• Mutharika: 30,576
Mzuzu City
• Chakwera: 15,013
• Kabambe: 12,782
• Mutharika: 25,077
Neno
• Chakwera: 1,370
• Kabambe: 1,024
• Mutharika: 36,607
Ntchisi
• Chakwera: 81,635
• Kabambe: 2,671
• Mutharika: 11,365
Rumphi
• Chakwera: 24,486
• Kabambe: 6,627
• Mutharika: 29,957
Salima
• Chakwera: 49,443
• Kabambe: 3,673
• Mutharika: 60,830
Zomba City
• Chakwera: 3,472
• Kabambe: 3,990
• Mutharika: 35,536
Machinga
• Chakwera: 4,541
• Kabambe: 2,492
• Mutharika: 177,387
Nkhotakota
• Chakwera: 50,776
• Kabambe: 2,866
• Mutharika: 52,259
Lilongwe City
• Chakwera: 102,787
• Kabambe: 28,570
• Mutharika: 145,908
Dowa
• Chakwera: 216,091
• Kabambe: 3,534
• Mutharika: 15,906
Chikwawa
• Chakwera: 7,290
• Kabambe: 2,736
• Mutharika: 187,283
Nsanje
• Chakwera: 10,063
• Kabambe: 1,619
• Mutharika: 93,197
Zomba Rural
• Chakwera: 5,676
• Kabambe: 3,761
• Mutharika: 213,241
Blantyre City
• Chakwera: 17,419
• Kabambe: 25,572
• Mutharika: 197,532
Mzimba
• Chakwera: 91,509
• Kabambe: 19,876
• Mutharika: 118,117
Balaka
• Chakwera: 3,343
• Kabambe: 3,389
• Mutharika: 120,021
Thyolo
• Chakwera: 2,943
• Kabambe: 2,516
• Mutharika: 200,131
