ROBINSON KAMBEU TAKES A HUGE LEAD IN MAKENI CONSTITUENCY PRIMARY ADOPTIONS
Makeni Constituency primaries
1) Constituency
Total Votes cast – 7
▪︎Robinson Kambeu – 6
▪︎Mark Simuwe – 0
▪︎Evans Kaliko – 1
Ward primaries
2) Makeni Villa ward
Total Votes cast – 7
▪︎Robinson Kambeu – 4
▪︎Mark Simuwe – 2
▪︎Evans Kaliko – 1
3) Harry Mwanga Nkumbula ward
Total Votes cast – 7
▪︎Robinson Kambeu – 3
▪︎Mark Simuwe – 3
▪︎Evans Kaliko – 1
4) Munkolo ward
Total Votes cast – 7
▪︎Robinson Kambeu – 3
▪︎Mark Simuwe – 0
▪︎Evans Kaliko – 4
Total Cummlative Votes
Total Votes cast – 28
▪︎Robinson Kambeu – 16
▪︎Mark Simuwe – 5
▪︎Evans Kaliko – 7