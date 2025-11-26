SPEAKER SUSPENDS KAPYANGA FOR CALLING UPND MEMBERS HOOLIGANS



SECOND Deputy Speaker Moses Moyo has suspended Mpika PF MP Francis Kapyanga from the House for seven days for using unparliamentary language.





On Wednesday, November 5, 2025, Mitete MP Misheck Mutelo raised a point of order in the House asking whether Kapyanga was in order to use unparliamentary language, by referring to UPND members as hooligans.





The ruling was, however, reserved to enable the Speaker to study the matter in order to deliver a measured ruling. In his ruling to the National Assembly, Tuesday, Moyo said the suspension would be effective from Tuesday, November 25, 2025, to December 1, 2025.





“Mr F R Kapyanga, MP, your suspension, as resolved by the House, is for seven days from today, Tuesday, 25th November to December 1, 2025″.



News Diggers