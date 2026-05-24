SUCCESSFUL CANDIDATES WHO HAVE FILED THEIR NOMINATION PAPERS FOR THE POSITIONS OF MEMBER OF PARLIAMENT, COUNCIL CHAIRPERSON AND WARD COUNCILLOR IN GWEMBE
A. NATIONAL ASSEMBLY – GWEMBE CONSTITUENCY
1. Ntuundu Muleya Macloudine – Independent
2. Simuzingili Tyson – UPND
B. COUNCIL CHAIRPERSON – GWEMBE DISTRICT
1. Machika Lanswell – Independent
2. Canicious Sibuumbu – UPND
C. COUNCILLOR – WARD POSITIONS
CHAAMWE WARD
1. Simatanga Paul – UPND
2. Nyimba Costern – Independent
KKOLE WARD
1. Hamubeze Austern – UPND
2. Michelo Levy – Independent
MAKUYU WARD
1. Ndoongo Gerald – UPND
2. Muteende Gellison – Independent
LUKONDE WARD
1. Moonde Best – UPND
2. Chisale Anderson – Independent
3. Kanene Oliver – Independent
4. Dibula Judith – Independent
SYAMBABALA WARD
1. Mudonki Nchimunya – Independent
2. Hantimba Misheck – UPND
3. Zulu Peter – Independent
CHISANGA WARD
1. Mvwenya Governor – Independent
2. Mansonga Simunzi – UPND
3. Syabbamba Lanswell – Independent
KKOMA WARD
1. Nakajola Emmanuel – UPND
2. Nakaloba Kebby – Independent
KKOTA KKOTA WARD
1. Edward Gama– UPND
2. Nchenje Mutinta – Independent
SOMPANI WARD
1. Syabbamba Leadwell – UPND
JONGOLA WARD
1 Hamuleya Misper – UPND
2. Hankambi Alfred – Independent
BBONDO WARD
1. Hazela Eckson – Independent
2. Haapole Fair – UPND
3. Muchuta Auris – Independent
LUUMBO WARD
1. Habwanza Chrispin – Independent
2. Ndoongo Chidila – UPND
3. Mwiinga Dibinti – NRPUP
4. Bulimo Victor – Independent
5. Mundando Godwin – Independent
CHIBUWE WARD
1. Maswana Delly – Independent
2. Mungaila Friday – UPND
SIAMPANDE WARD
1. Seminar Kabbila – UPND
2. Mutelo Thomas – Independent
SINAFALA WARD
1. Sianemba Desmond – UPND
2. Chasombwa Sianjalika – Independent
3. Nyowana Westerner – NRPUP
FUMBO WARD
1. Syabbunkululu Charity – UPND
2. Chifuwe Coalman – Independent
3. Hamoomba Josius – Independent
4. Sibuumbu Obert – Independent
Chikuni community radio