*THE NEW CONSTITUENCIES AND THE SUMMARY*
*CENTRAL PROVINCE (8)*
1. Keembe West
2. Mwomboshi
3. Bwacha South
4. Kapiri Mposhi West
5. Mkushi South
6. Mumbwa West
7. Nkundalila
8. Mwembezhi West
*COPPERBELT PROVINCE (7)*
1. Konkola
2. Chingola West
3. Chambishi
4. Lufwanyama East
5. Kalalangabo
6. Mpongwe East
7. Dag Hammarskjöld
*EASTERN PROVINCE (9)*
1. Chadiza East
2. Chama Central
3. Chasefu North
4. Chipangali West
5. Chipata North
6. Lumezi South
7. Lusangazi Central
8. Malambo West
9. Nyimba North
*LUAPULA PROVINCE (5)*
1. Kalungwishi
2. Chifunabuli North
3. Luongo
4. Mansa East
5. Mweru
*LUSAKA PROVINCE (6)*
1. Chilanga North
2. Chongwe West
3. Kafue East
4. Makeni
5. Roma
6. Lima
*MUCHINGA PROVINCE (6)*
1. Chilinda
2. Nkombwa
3. Lwitikila
4. Mafinga South
5. Mpika South
6. Mwenzo
*NORTHERN PROVINCE (6)*
1. Kundabwika
2. Kasama North
3. Luwingu Central
4. Saise
5. Mpulungu South
6. Mpanda
*NORTH-WESTERN PROVINCE (7)*
1. Kabompo West
2. Lumwana
3. Mufwashi
4. Dongwe
5. Mwinilunga East
6. Solwezi North
7. Zambezi Central
*SOUTHERN PROVINCE (9)*
1. Choma South
2. Itezhi-Tezhi West
3. Kalomo South
4. Kazungula North
5. Maramba
6. Magoye West
7. Monze East
8. Namwala East
9. Kariba
*WESTERN PROVINCE (7)*
1. Kalabo South
2. Luampa West
3. Lukulu South
4. Mongu East
5. Senanga North
6. Sesheke West
7. Shangombo North
*SUMMARY PER PROVINCE*
*Province Current New Total*
Central 15 8 23
C/belt 22 7 29
Eastern 20 9 29
Luapula 15 5 20
Lusaka 12 6 18
Muchinga 8 6 14
Northern 13 6 19
N/Western 12 7 19
Southern 20 9 29
Western 19 7 26