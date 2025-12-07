Top 20 Richest Musicians In Africa:
1. Youssou N’Dour – $145 million (Senegal)
2. Akon – $80 million (Senegal/USA)
3. Black Coffee – $60 million (South Africa)
4. Wizkid – $30 million (Nigeria)
5. Davido- $28 million (Nigeria)
6. Asa – $28 million (Nigeria)
7. Don Jazzy- $18 million (Nigeria)
8. Burna Boy – $17 million (Nigeria)
9. 2Baba – $16.5 million (Nigeria)
10. Rudeboy – $16 million (Nigeria)
11. Flavour- $28 million (Nigeria)
12. Koffi Olomide – $18 million (DR Congo)
13. Sarkodie- $13 million (Ghana)
14. Olamide – $12 million (Nigeria)
15. Mr. P- $11 million (Nigeria)
16. Phyno – $11 million (Nigeria)
17. Timaya – $10.5 million (Nigeria)
18. Akothee – $10 million (Kenya)
19. Fally Ipupa – $15 million (DR Congo)
20. M.I Abaga- $7 million (Nigeria)
Sources:
– Forbes Rankings and Net Worth
– Boombuzz