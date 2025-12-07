Top 20 Richest Musicians In Africa:

1. Youssou N’Dour – $145 million (Senegal)

2. Akon – $80 million (Senegal/USA)

3. Black Coffee – $60 million (South Africa)



4. Wizkid – $30 million (Nigeria)

5. Davido- $28 million (Nigeria)

6. Asa – $28 million (Nigeria)

7. Don Jazzy- $18 million (Nigeria)

8. Burna Boy – $17 million (Nigeria)



9. 2Baba – $16.5 million (Nigeria)

10. Rudeboy – $16 million (Nigeria)

11. Flavour- $28 million (Nigeria)

12. Koffi Olomide – $18 million (DR Congo)

13. Sarkodie- $13 million (Ghana)



14. Olamide – $12 million (Nigeria)

15. Mr. P- $11 million (Nigeria)

16. Phyno – $11 million (Nigeria)

17. Timaya – $10.5 million (Nigeria)

18. Akothee – $10 million (Kenya)

19. Fally Ipupa – $15 million (DR Congo)

20. M.I Abaga- $7 million (Nigeria)

Sources:
– Forbes Rankings and Net Worth

– Boombuzz

