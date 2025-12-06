Top Richest Politicians in the World

1.  Vladimir Putin – $200 Billion
2.  Alexander Lukashenko – $9 Billion
3.  Donald Trump – $7.2 Billion
4.  Kim Jong Un – $5 Billion


5.  Xi Jinping – $1.5 Billion (estimated)
6.  Teodoro Obiang Nguema – $600 Million
7.  Paul Kagame – $500 Million
7.  Recep Tayyip Erdoğan – $500 Million
7.  Ilham Aliyev – $500 Million


10.  Cyril Ramaphosa – $450 Million
11.  William Ruto – $400 Million
12.  Emmanuel Macron – $31.5 Million
13.  Mark Carney – $21.5 Million
14.  Volodymyr Zelensky – $20 Million


15.  Lawrence Wong – $5 Million
16.  Bongbong Marcos – $3.5 Million
17.  Anwar Ibrahim – $2.4 Million
18.  Nicolás Maduro – $2 Million


Source: Yahoo Finance

