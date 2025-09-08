WHEN YOU VOTE FOR ME AS PRESIDENT IN 2026, I WILL REQUEST THE BRITISH GOVERNMENT TO HELP ME FIGHT CORRUPTION IN THE ZAMBIAN GOVERNMENT, BINWELL MPUNDU PROMISES ZAMBIANS
He Writes
WE WILL DO A PROPER CLEAN UP EXERCISE
(We are determined to reset the country)
WHEN WE FORM GOVERNMENT IN 2026 WE WILL ASK THE BRISTISH GOVT FOR THEIR FORENSIC TEAM TO COME HELP US UPROOT ALL THE CORRUPTION AND DIRTY DEALS GOING ON. CORRUPTION UNDER OUR CHARGE WILL FACE STIFFER PUNISHMENT TO DETER WOULD BE OFFENDERS. ALL QUESTIONABLE DECISIONS SUCH AS:
-THE LSK NDOLA DUAL CARRIAGE WAY(GIVING AWAY OUR TOLL GATES BEFORE THE COMPANY COULD DO HALF THE PROJECT)
-THE PPP ON THE KASUMBALESA CHINGOLA ROAD(GIVING A COMPANY 18YEARS TO OPERATE THE TOLL GATE WHEN THEY WILL RECOVER THEIR INVESTMENT IN 5, YEARS)
-THE SUGILITE STORY(TWO YEARS THE CASE HAS BEEN CONCLUDED BUT NOT MENTION OF WHERE THE SUGILITE IS)
-THIS MOPANI DEAL
-THE SENSELI MINE DUMPSITE IN CHINGOLA
-THE AGRO FUEL DEAL
-ALL THE MINING LICENSES BEING AWARDED
-THE MASS LAND ALLOCATIONS
-THE ZAMSA SAGA
-THE $100MILLION HOSPITAL DEAL THAT WAS ABORTED
-THE KCM DEAL
-ALL THE PPP PROJECTS
-ELECTRICITY EXPORTS AND IMPORTATIONS ESPECIALLY THE INVOLVEMENT OF PRIVATE COMPANIES.
-THE KASENSELI GOLD AND OTHER GOLD MINE AREAS.
-THE MAIZE EXPORTS OF 2022 AND 2025
-MWAMBASHI/KAFUE RIVER POLLUTION.
-THE TAZARA CONCESSION
All these plus many other issues and decisions will be put to forensic audits. We will not ask the BRISTISH or the Americans to help us with AID but to help us uproot all manner of corruption and set up proper systems to going foward to harness our resources.
I’m appealing to all officials who are being used to do these dirty deals to come forward and volunteer this information to us so that we cover you from the prosecutions that will be Instituted.
#BCM8
#ICHABAICHE
#JoinTheRevolution
