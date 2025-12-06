2026 FIFA World Cup draws

Group A: Mexico, South Africa, South Korea, Winner Play-off D

Group B: Canada, Winner Play-off A, Qatar, Switzerland



Group C: Brazil, Morocco, Haiti, Scotland

Group D: United States, Paraguay, Australia

Group E: Germany, Curacao, Ivory Coast, Ecuador



Group F: Netherlands, Japan, Tunisia

Group G: Belgium, Egypt, Iran

Group H: Spain, Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay


Group I: France, Senegal, Norway

Group J: Argentina, Algeria, Austria, Jordan



Group K: Portugal, Winner Play-off 1, Colombia, Uzbekistan

Group L: England, Croatia, Ghana, Panama

