2026 FIFA World Cup draws:
Group A: Mexico, South Africa, South Korea, Winner Play-off D
Group B: Canada, Winner Play-off A, Qatar, Switzerland
Group C: Brazil, Morocco, Haiti, Scotland
Group D: United States, Paraguay, Australia
Group E: Germany, Curacao, Ivory Coast, Ecuador
Group F: Netherlands, Japan, Tunisia
Group G: Belgium, Egypt, Iran
Group H: Spain, Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay
Group I: France, Senegal, Norway
Group J: Argentina, Algeria, Austria, Jordan
Group K: Portugal, Winner Play-off 1, Colombia, Uzbekistan
Group L: England, Croatia, Ghana, Panama